Sta accadendo davvero: “Hamilton via subito”, caos in F1

Lewis Hamilton, arriva la svolta incredibile e addio immediato alla Mercedes: può davvero scoppiare il caos in Formula 1

Qualche ora fa è scoppiato letteralmente il caos nel paddock: al centro di tutto il futuro pilota della Ferrari Lewis Hamilton. Pare infatti che quello che l’inglese sta vivendo in Mercedes sia una stagione – la sua ultima prima dell’approdo a Maranello – decisamente complicata. Una mail anonima ha lasciato tutti a bocca aperta.

Parallelamente al weekend in Spagna è giunta a giornalisti e personalità di spicco una mail nella quale viene rivelato un vero e proprio boicottaggio – da parte della Scuderia di Brackley – nei confronti del sette volte campione del mondo. La mail è datata 10 giugno: un insider di Mercedes avrebbe vuotato il sacco spiegando il perché del costante ritardo di Hamilton nei confronti del compagno di team, George Russell. “Nel team alcuni di noi sono scontenti del sabotaggio sistematico ai danni di Lewis e della sua macchina. Si parla della strategia di gomme e tattiche di gara con forti ripercussioni sulla salute mentale del pilota. Hamilton è tagliato fuori, succedono cose subdole e le persone devono essere informate”.

Un incipit davvero inquietante. Il giornalista del ‘Daily Mail’ Jonathan McEvoy ha però trovato conferme riguardo a quanto descritto dalla missiva, con alcune fonti vicino a Mercedes che avrebbero di fatto ribadito quanto già letto sull’ostruzionismo nei confronti di Hamilton. E adesso è arrivato un messaggio durissimo che potrebbe portare al colpo di scena istantaneo: l’addio immediato del 39enne di Stevenage alla Mercedes.

Hamilton, decisione shock: “Subito via da Mercedes”

Nonostante la secca smentita di Mercedes sulle accuse ricevute, la situazione intorno al nome di Lews Hamilton rimane a dir poco spinosa. E ciò che poche ore fa ha rivelato il ‘Daily Mail’ è davvero clamoroso.

Il quotidiano britannico, che come anticipato ha svelato e confermato l’esistenza della lettera, ha posto una riflessione avanzata proprio da Jonathan McEvoy. Il tutto si traduce in un clamoroso ma comprensibile ‘suggerimento’ di dire addio immediatamente alla Mercedes dopo quanto accaduto nella prima parte della stagione. “Non vedevo un linguaggio del corpo tanto negativo di un pilota dal 2007, dalla conferenza in Ungheria dopo il litigio tra Alonso e Hamilton”, ha detto il giornalista britannico che ha poi proseguito nella su approfondita analisi della delicata questione.

“Si sapeva che tra l’inglese e Mercedes non sarebbe finita bene con il team che si sarebbe sentito disprezzato e il pilota proiettato verso una naturale paranoia. L’unica soluzione è che Hamilton si fermi subito, uno stop fino a fine stagione”. McEvoy ha concluso col botto il suo pensiero, citando un membro di Mercedes a riguardo: “Hamilton ci ha fatto tornare indietro di un anno, non è un progettista eppure la macchina è stata fatta secondo le sue indicazioni”, l’accusa lanciata all’inglese. La bufera, insomma, è scoppiata. E la stampa inglese pare essersi schierata in maniera netta in favore del futuro ferrarista: staremo a vedere come si chiuderà questa spiacevole situazione.