Torna dal prestito per restare, decisione a sorpresa del Milan

In casa Milan la società sta facendo diverse valutazioni. La scelta riguardo il giovane talento potrebbe davvero spiazzare tutti.

Mentre gli Europei di calcio proseguono senza sosta i club di serie A sono al lavoro in vista della prossima stagione. Molte squadre hanno cambiato guida tecnica e sono pronte a vari cambiamenti, tra queste non possiamo non citare il Milan, squadra chiamata ad una piccola rivoluzione, a partire dal passaggio da Stefano Pioli all’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca.

La società rossonera è molto attiva sul mercato, la priorità è sostituire Olivier Giroud, partente verso la MLS, e il club ha messo vari nomi sul proprio taccuino. Il sogno è – manco a dirlo – Joshua Zirkzee, ma arrivare all’attaccante olandese del Bologna non è semplice e quindi si fanno i nomi delle alternative con la dirigenza rossonera che guarda anche ad Euro 2024.

Per il Milan sarà un anno zero: il club, oltre alla formazione di Fonseca, lancerà la squadra B in Lega Pro, calcando le orme di squadre come Juventus e Atalanta, formazioni che hanno la seconda squadra già da qualche anno. Da Camarda a Zeroli, il club deve valutare chi mandare in squadra B e chi invece lasciare nel campionato Primavera, senza dimenticare eventuali calciatori in prestito. Un giovane rossonero – in prestito negli ultimi mesi – potrebbe per questo motivo tornare alla base.

Milan NextGen, la società subito pronta: c’è il colpaccio

Uno dei giovani più interessanti di proprietà del Milan è l’esterno offensivo Chaka Traorè, classe 2004 ivoriano che il Milan acquistò qualche anno fa dal Parma. Traorè è un giovane di grande talento, ha giocato con la Primavera del Milan ed è stato anche convocato qualche volta in prima squadra.

Per lui anche qualche sprazzo di gara e nell’ultima stagione ha segnato anche un paio di gol nel 4-1 di Coppa Italia contro il Cagliari e nel 3 a 0 in serie A ad Empoli. Poi il prestito con il Milan che ha girato il giovane in serie B, al Palermo. Nulla di eclatante nell’esperienza con il club rosanero ed ora il giocatore è tornato alla base. Secondo alcune indiscrezioni il Milan starebbe valutando di trattenere Traorè ed utilizzarlo nella rosa della squadra NextGen, ‘retrocedendo’ cosi in Lega Pro.

Un modo per provare il calciatore e valutare a tempo pieno il suo livello tra i grandi, la società ci pensa davvero. Va detto che il calciomercato è appena iniziato e sul giocatore c’è l’interesse di diversi club, specialmente in serie B, pronti a richiedere il prestito. Il Milan punta molto su Traorè e deciderà il suo futuro nelle prossime settimane.