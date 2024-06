Accordo finalmente raggiunto: il bomber è del Milan, tutto fatto

Il calciomercato del Milan prosegue ed il prossimo colpo sarà nel reparto offensivo. Ecco il nuovo bomber dei rossoneri, ormai è fatta.

Il Milan sta preparando la nuova stagione, soffermandosi soprattutto sull’attacco. La squadra rossonera ha bisogno di migliorare il reparto offensivo, soprattutto dopo la partenza di Olivier Giroud, destinato a giocare nel campionato statunitense. I nomi sono tanti, ma il Milan ha messo in cima alla propria lista dei desideri Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bologna, attualmente impegnato con la nazionale agli europei.

Ma non c’è soltanto la prima squadra, il club lombardo sarà protagonista anche nel campionato di Serie C con la squadra Under 23. È la grande novità di quest’anno ed il Milan non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparato. Anziché mandare i giovani prospetti in prestito in giro per l’Italia, i rossoneri li faranno giocare nella squadra Under 23, per tenerli d’occhio da vicino, ma servono comunque acquisti di qualità per mantenere la categoria e, possibilmente, provare la scalata in Serie B.

Mbarick Fall per il Milan Under 23

Il Milan U23 inizia a prendere forma ed ha trovato l’accordo con l’attaccante Mbarick Fall, attualmente in forza alla Giana Erminio, in Serie C. Fall è un calciatore senegalese molto forte fisicamente. Quest’anno ha iniziato la stagione con il Brindisi, ma si è trasferito nella squadra di Gorgonzola nella sessione di mercato invernale. Con il club lombardo, Fall ha messo a segno due reti, mettendosi in mostra soprattutto grazie alle sue doti nel gioco aereo.

Secondo quanto riportato dal portale TuttoC.com, Mbarick Fall dovrebbe essere il prossimo acquisto del Milan Under 23, sembra che l’accordo sia chiuso e che manchino soltanto le firme sui contratti. Il comunicato potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma ormai è tutto fatto. Il calciatore senegalese è in possesso del passaporto italiano e ha indossato anche la maglia del Sangiuliano City. Con questa squadra, Fall ha conquistato una promozione dalla Serie D alla Serie C.

È cresciuto nel vivaio della Pro Sesto, squadra nella quale ha esordito tra i professionisti. Fall è un calciatore maturo, ha 27 anni e arriva al Milan Under 23 nel pieno della sua carriera. È pronto per questa grande sfida e i suoi goal potrebbero essere preziosi per il club rossonero nel corso della prossima stagione. L’annuncio del suo acquisto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.