Hanno deciso di separarsi: assist al Milan, colpo in Serie A

Occasione a parametro zero per la società rossonera: un giocatore italiano potrebbe fare comodo a Fonseca nella prossima stagione.

Il Milan ha alcuni colpi importanti da fare nel calciomercato estivo ed effettuerà degli investimenti in dei ruoli precisi. In altri potrebbe ricorrere a delle soluzioni low cost o a parametro zero.

Ad esempio, se dovesse rimanere Theo Hernandez, a Paulo Fonseca servirebbe un terzino sinistro di riserva. In questi anni sono state fatte delle scelte che non hanno particolarmente funzionato. Spendere 5 milioni di euro per l’acquisto di Fodé Ballo-Touré nel 2021 è stato un errore e lo è stato anche non prendere un altro vice del francese un anno fa. Serve un ricambio adatto in quella posizione, non si può sbagliare di nuovo.

Milan, vice Theo Hernandez a parametro zero

Mesi fa il Milan sembrava determinato ad assicurarsi Juan Miranda, in scadenza a fine giugno con il Real Betis. Alcune fonti davano l’affare praticamente per fatto, poi la pista è stata accantonata e l’ex Barcellona adesso sembra vicino al Porto.

Un altro parametro zero che potrebbe fare comodo a Fonseca è Leonardo Spinazzola, che non rinnoverà il suo contratto con la Roma. Non ci sono state discussioni in merito a un possibile prolungamento, le parti si separeranno dopo cinque stagioni. Il 31enne di Foligno è già stato accostato al Napoli, soluzione gradita al giocatore. Per il momento, il Milan non sembra essersi fatto avanti, però non si possono escludere colpi di scena.

L’ex Juventus è un terzino di piede destro, ma gioca prevalentemente a sinistra. La sua duttilità tattica lo rende molto prezioso, può agire anche in posizione più avanzata. È molto veloce, un’arma che cerca di sfruttare efficacemente sia in fase difensiva che in quella offensiva. La sua carriera è stata un po’ ostacolata dagli infortuni, soprattutto di natura muscolare. Proprio questo è un suo limite e forse gli ha impedito di raggiungere un livello più alto.

Spinazzola a Roma percepiva uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti annui, ma è pronto ad accettare una cifra inferiore per rimanere in Italia. Non gli sono mancate delle richieste dall’estero, però la prima scelta è quella di continuare a giocare in Serie A. Ad oggi, il Napoli appare come il principale candidato al suo ingaggio. Vedremo se da Casa Milan arriveranno segnali: il giocatore potrebbe essere utile sia tatticamente sia per un discorso di liste.