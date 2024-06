Il vice Theo Hernandez è italiano: da Roma a Milano

Non è certo una priorità, ma il Milan sta prendendo in considerazione l’idea di regalarsi un vice Theo Hernandez, italiano: ecco di chi si tratta

La voglia di Milan da parte di Theo Hernandez continua ad essere tanta. Le dichiarazioni in conferenza stampa, così, non faranno altro che accelerare il processo di rinnovo. Il prolungamento del contratto, d’altronde, è una volontà del terzino, ma anche dello stesso club rossonero, che come dichiarato da Zlatan Ibrahimovic non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi campioni in rosa. L’attuale accordo scade il 30 giugno 2026, ma le parti sono pronte a trattare per continuare ancora insieme.

Theo Hernandez è apprezzato in giro per il mondo, ma la sua priorità è il Milan. Il club rossonero – come detto – vuole proseguire con il francese e solo difronte ad un’offerta da 100 milioni di euro rifletterebbe sulla sua cessione. Ad oggi, però, nonostante l’interessamento di squadre importanti come Real Madrid, Psg e Bayern Monaco, nessuno ha mosso passi concreti. La valutazione del Diavolo, infatti, ha spaventato tutti.

Milan, caccia al vice Theo Hernandez: Pellegrini sul taccuino

Il Milan è dunque convinto di proseguire con Theo Hernandez e anche quest’anno proverà ad acquistare un giocatore che possa dargli il cambio. Una missione impossibile visto che il francese difficilmente rifiata. Ma negli ultimi giorni sono stati diversi i giocatori accostati al Diavolo.

Il primo è stato Spinazzola, che rappresenta un’opportunità visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lascerà certamente la Roma e aggiungere un italiano in rosa può far comodo al Diavolo. Oggi, però, il terzino azzurro è più vicino a vestire la maglia del Napoli, dove ritroverebbe Antonio Conte. Ma proprio dalla Capitale arriva la notizia di un altro interessamento da parte del Milan. Il Diavolo, infatti, starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su Luca Pellegrini, che appare in uscita dalla Lazio.

Ha una valutazione che non supera i dieci milioni di euro e un suo addio non è dunque da escludere, magari attraverso uno scambio. La situazione va monitorata. Non è certo una priorità di queste settimane, con il Milan che nel ruolo di terzino può adattare diversi calciatori. Lo scorso anno ad esempio ha giocato spesso Alessandro Florenzi, ma potrebbe giocare a sinistra anche il giovane Jimenez, che verrà aggregato alla prima squadra fin da subito. Ci sarebbero anche Fode Ballo-Toure, che rientrerà dal prestito al Fulham, e Filippo Terracciano, ma entrambi sono destinati a fare le valigie.