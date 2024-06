Rinnovo sempre più lontano: colpo a zero possibile

Il Milan guarda ai giocatori che vedranno scadere il contratto il prossimo 30 giugno. Un colpo importante può essere messo a segno in Serie A

Guardare ai calciatori senza contratto è un dovere anche per il Milan. Il club rossonero non è stato sempre molto propenso ad investire sui parametri zero, spesso per via delle commissioni troppo alte, ma alla regola c’è sempre un’eccezione. Il Diavolo così potrebbe tornare ad acquistare un giocatore che vedrà scadere il attuale accordo il prossimo 30 giugno. Le occasioni d’altronde non mancano.

Il Milan sta dimostrando di avere le idee ed è intenzionato a mettere le mani su almeno quattro elementi. La priorità è chiaramente il centravanti che deve raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, ma arriveranno sicuramente un centrocampista, che possa dare una mano alla difesa, un centrale e un terzino destro. Il calciomercato dei rossoneri, però, non si fermerà certo qui. Molto dipenderà dalle possibili uscite e dalle eventuali opportunità.

Il Diavolo, ad esempio, sta considerando il tesseramento di Memphis Depay, che fra cinque giorni vedrà scadere il proprio accordo con l’Atletico Madrid. Ha voglia di vivere una nuova esperienza e agli Europei 2024, in corso di svolgimento in Germania, sta dimostrando di poter essere una pedina fondamentale ad alti livelli. Per il Milan sarebbe un nuovo jolly d’attacco da poter utilizzare come punta centrale o come esterno. La situazione legata all’ex Barcellona va dunque monitorata con attenzione.

Calciomercato Milan, sgarbo alla Juve: Rabiot idea viva

Ma Memphis Depay non è l’unico prossimo parametro zero che è finito sul taccuino del Milan. I rossoneri nei giorni scorsi hanno, infatti, contattato l’entourage di Rabiot. Il centrocampista francese, titolare della Nazionale di Deschamps, non ha ancora trovato l’accordo con la Juventus. Il rinnovo appare lontano e il Diavolo può davvero provarci.

Un colpo come quello di Rabiot sarebbe un segnale importante anche in vista dei rinnovi dei suoi connazionali, Theo Hernandez e Mike Maignan. Per strappare il giocatore alla concorrenza, infatti, servirebbe un contratto alle cifre, che di fatto vorrebbero il terzino e il portiere per rinnovare, sui 7/8 milioni di euro. Il calciomercato di Milan e Juventus potrebbe dunque iniziare ad incrociarsi realmente. Ricordiamo che in questi giorni sono diversi i giocatori accostati ad entrambe le squadre: è notizia di pochi giorni fa il contatto tra Giuntoli e Kia per Zirkzee, ma ai bianconeri così come ai rossoneri piacciono anche Fofana, che può essere proprio un’alternativa a Rabiot, oltre che Kiwior, dell’Arsenal.