“Funerale” Alonso: tifosi completamente spiazzati

Le parole polemiche e senza mezzi termini di Fernando Alonso hanno spiazzato tutti, mettendo in mostra alcune problematiche in F1.

Durante l’ultimo weekend è andato in scena l’ennesimo gran premio stagionale di Formula 1, quello sul circuito di Montmelò in Spagna. Un evento molto atteso e ormai storico, visto che si tratta della corsa in terra catalana che è considerata tra le più intriganti ed imprevedibili dell’anno.

Per la cronaca, il GP domenicale è stato vinto senza grossi patemi d’animo da Max Verstappen, che sta pian piano riprendendo la corsa solitaria verso il quarto titolo consecutivo in classifica piloti. Alle sue spalle si sono classificati il sorprendente Lando Norris su McLaren e il futuro ferrarista Lewis Hamilton, finalmente a podio con la Mercedes.

Ci si aspettava un piazzamento molto più positivo da parte dei due piloti di casa, gli spagnoli Carlos Sainz su Ferrari (che ha chiuso al sesto posto) e l’esperto Fernando Alonso su Aston Martin. Molto deludente la prova di quest’ultimo, che non sta riuscendo a ripetere gli exploit dello scorso anno sulla sua monoposto verde. Solo dodicesimo il piazzamento ottenuto da Alonso a Montmelò.

Le frecciatine di Alonso dopo il deludente GP di Spagna

Fernando Alonso però non ama restare nell’anonimato, né considerare normale un andamento così poco brillante come quello della sua scuderia in tutto il 2024. Dopo il dodicesimo posto in Catalogna, il pilota nativo di Oviedo ha voluto lanciare qualche messaggio tutt’altro che pacato all’indirizzo della stampa e dei suoi rivali diretti.

Interpellato dal quotidiano iberico AS, Alonso ha parlato così dei prossimi gran premi: “Nelle prossime due gare non ho grandi aspettative, ma mi aspetto un mini-funerale ad ogni conferenza stampa” – riferendosi al fatto che i giornalisti stanno continuando ad essere poco clementi con lui e con l’Aston Martin.

Alonso ha confermato i problemi in gara della sua vettura: “La macchina è difficile da guidare perché non ha aderenza, ma dobbiamo prenderne atto. Non possiamo vivere ogni domenica una continua esaltazione se lottiamo per una buona posizione o una depressione se non siamo nei punti. Dobbiamo finire bene l’anno perché questo detta l’inizio del 2025″.

Infine una frecciata ai concorrenti in F1, che a detta di Alonso hanno gli stessi problemi rispetto al dominio Red Bull: “L’unico ad essere felice qui è Verstappen. Norris sta migliorando molto ma non ha vinto la gara, la Mercedes ha fatto un passo avanti ma è lontana anni luce dalla Red Bull e dalla lotta per il campionato. La Ferrari è un super team ma non è nemmeno sul podio“.