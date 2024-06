Hojlund torna in Serie A, che scambio: la bomba di mercato è servita

Hojlund sta incontrando qualche difficoltà di troppo al Manchester United e ora si pensa ad un suo clamoroso ritorno in Serie A questa estate

L’ex centravanti dell’Atalanta era stato venduto a peso d’oro agli inglesi solo un anno fa e adesso potrebbe essere inserito in un mega scambio con una big del nostro campionato. Per lui sarebbe l’occasione del riscatto.

La stagione di Hojlund al Manchester United non è stata brillantissima, ma d’altronde nessuno tra le fila dei Red Evils ha brillato particolarmente. La qualificazione in Europa League sta lì a testimoniare le ambizioni ridotte di un club glorioso, che da anni non riesce più a costruire un ciclo vincente. Il 21enne danese era stato il fiore all’occhiello della scorsa campagna acquisti degli inglesi, convinti ad investire una somma monstre (70 milioni di base fissa più 10 milioni di bonus) per assicurarsi il futuro. In realtà in Premier League ha realizzato 10 reti in 30 partite, rimanendo più o meno sulla falsariga di quanto fatto all’Atalanta (32 presenze e 9 gol). In stagione il bottino è stato di 16 centri in 43 apparizioni, tutto sommato non malissimo per un giovane rookie della Premier.

Napoli, il maxi scambio Hojlund-Osimhen è più di un’idea

A quanto sembra, però, l’idea degli inglesi è quella di rimetterlo sul mercato per monetizzare e arrivare ad un profilo sulla carta più pronto ed affidabile. Questo intrigo di mercato potrebbe riguardare anche una squadra italiana, alla ricerca di un #9 da affidare al suo nuovo ambizioso allenatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, Hojlund interesserebbe al Napoli e il Manchester United sarebbe intenzionato a mettere in piedi uno scambio con Osimhen. Il centravanti nigeriano ha già fatto sapere a più riprese di voler provare un’avventura in Premier League e sembrava essere vicino ad un passaggio all’Arsenal o al Chelsea. In realtà i Red Evils potrebbero essere la sua futura destinazione, considerata proprio la contropartita di livello che possono inserire.

Antonio Conte stima Hojlund e non va dimenticato come gli Azzurri lo abbiano cercato anche in passato, salvo poi desistere per le richieste troppo elevate dell’Atalanta. Ora la fiamma si può riaccendere e permetterebbe a De Laurentiis di ottenere in un colpo solo sia il centravanti del futuro, in grado di coprire l’assenza di Osimhen, sia un conguaglio di diversi milioni di euro da reinvestire nel rafforzamento della rosa.