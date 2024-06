@ML – Il Milan ha parlato con l’agente, 30 milioni per il colpo a sorpresa

Arrivano conferme su un nome nuovo accostato recentemente al Milan: ma non c’è ancora una trattativa, ecco il punto.

I tifosi rossoneri sono impazienti di vedere nuovi acquisti per la prossima stagione, si aspettano alcuni colpi importanti per sperare di tornare a vincere trofei. Certamente, uno degli obiettivi della società è comprare un nuovo attaccante.

Da settimane è risaputo che Joshua Zirkzee rappresenta la prima scelta, però la trattativa non sembra vicino a una chiusura positiva. Per questo motivo stanno emergendo nomi di altri centravanti che potrebbero approdare a Milanello. Ovviamente, non mancano profili che vengono proposti da agenti e intermediari. Sta a Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani fare le scelte giuste sul mercato e accontentare le richieste di mister Paulo Fonseca.

Milan, conferme sull’attaccante della Serie A

In queste ore si è parlato molto di Romelu Lukaku, che è stato proposto al Milan dal suo entourage. Tuttavia, oggi non sembrano esserci le condizioni per questa operazione. E c’è un altro centravanti che conosciamo bene in Italia e che è stato accostato al Diavolo negli ultimi giorni: Tammy Abraham.

Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, si tratta di un nome reale per il mercato rossonero. Daniele De Rossi non impazzisce per l’attaccante inglese e la Roma è disposto a venderlo. Lui vorrebbe tornare in Premier League e già un anno fa i giallorossi lo avevano praticamente ceduto all’Aston Villa per circa 30 milioni di euro, però il grave infortunio all’ultima giornata di campionato fece saltare tutto.

Oggi il Milan ha altre preferenze per il proprio attacco, però se dovessero sfumare non è escluso che possa esserci un tentativo per Abraham. La Roma chiede sempre 30 milioni, ma potrebbero bastarne 25 per fare l’operazione. Da non sottovalutare il discorso stipendio, dato che l’ex Chelsea oggi percepisce 4,5 milioni netti annui.

Al momento, si tratta solo di uno dei nomi presi in considerazione dalla dirigenza rossonera, però non è uno dei più caldi. Bisogna attendere per capire se possano esserci sviluppi concreti. L’inglese compirà 27 anni a ottobre e ha un contratto in scadenza a giugno 2026. Ha caratteristiche che si potrebbero sposare bene con le idee di calcio di Fonseca, ma bisogna dire che è normale nutrire qualche dubbio sul suo fisico dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.