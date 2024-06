@ML – Lukaku al Milan, si muove l’agente: i dettagli

Si torna a parlare dell’idea Lukaku per il Milan. La pista è reale, ma c’è più di un ostacolo. Tutti i dettagli

Continua la caccia al nuovo bomber per il Milan. Il club rossonero deve trovare il sostituto di Olivier Giroud, che ha deciso di volare negli Stati Uniti per indossare la maglia dei Los Angeles FC. Il nome in cima alla lista dei desideri continua ad essere quello di Joshua Zirkzee, ma la trattativa vive una fase interlocutoria per via dello scoglio delle commissioni. Il Diavolo, come abbiamo ampiamente scritto, è pronto a pagare i 40 milioni di euro della clausola e ha ottenuto il sì del giocatore per 4,5 milioni di euro, ma ciò non è bastato per la fumata bianca.

Nel frattempo, chiaramente, il Milan si sta guardando attorno alla ricerca di alternative all’altezza. Il Diavolo non può e non vuole farsi trovare impreparato qualora la trattativa naufragasse definitivamente. I nomi accostati ai rossoneri in questi giorni sono stati davvero parecchi e proprio nelle ultime ore è tornato di moda Romelu Lukaku. Dopo un’estate dunque il belga è nuovamente in orbita Milan. Come appreso da MilanLive.it, l’entourage del giocatore lo ha proposto alla dirigenza rossonera, che non è certo insensibile ad un possibile approdo a Milano del bomber.

Calciomercato Milan, colpo Lukaku: affare difficile

Oggi, però, non ci sono le condizioni per l’acquisto di Romelu Lukaku. I costi dell’operazione sono ritenuti eccessivi e il Diavolo difficilmente andrà oltre al prestito. Lo stipendio poi non è proprio in linea con i parametri del Milan, con il più pagato Rafa Leao che percepisce sette milioni di euro con i bonus. La pista va comunque monitorata, con le parti pronte ad aggiornarsi per capire se c’è la volontà reciproca di venirsi incontro.

Lukaku e il suo entourage nel frattempo continueranno a guardarsi attorno per cercare di capire quali squadre sono realmente interessate. La pista da tenere d’occhio è sicuramente quella che porta al Napoli, dove ritroverebbe Antonio Conte. I contatti ci sono stati, ma le problematiche riscontrate dal Milan sono identiche per gli azzurri. La speranza, come successo lo scorso anno, è che il Chelsea apra alla formula del prestito, favorendo il ritorno in Italia del giocatore, sponda Roma in quella circostanza. Un eventuale approdo di Lukaku al Milan, chiaramente, farebbe tanto discutere, con tifosi rossoneri, che al momento appaiono divisi.