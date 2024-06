Scelta fatta e pista tramontata definitivamente: addio Milan

Sfuma una delle idee di mercato del club rossonero: c’è l’accordo con un’altra squadra, a breve sarà reso tutto ufficiale.

Il Milan vuole rinforzare il proprio attacco e in questi mesi sono stati tanti i nomi di cui si è parlato. Il più chiacchierato è stato indubbiamente Joshua Zirkzee, però non sono mancati profili alternativi presi in considerazione dalla società.

Uno di questi è Serhou Guirassy, che veniva indicato come obiettivo rossonero già per il mercato invernale. Geoffrey Moncada era stato anche in Germania per vederlo da vicino e prendere contatti con l’entourage. La clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro era invitante, però l’affare non si è concretizzato. Il giocatore preferiva rimanere allo Stoccarda e non cambiare squadra a metà stagione, quindi ha respinto tutte le proposte che gli sono arrivate.

Milan, sfuma Guirassy: ecco dove giocherà

Il 28enne guineano ha disputato un’annata davvero positiva: 30 gol e 3 assist in 30 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania. Se lo Stoccarda si è qualificato alla prossima Champions League, tanti meriti sono anche suoi. Ovviamente, il suo rendimento non è passato inosservato ad altre società importanti.

Il Milan si era interessato a Guirassy, ma in queste settimane non ha sferrato un assalto per assicurarselo. C’è stato un altro club che si è fatto avanti concretamente e che sembra aver ormai messo le mani sul centravanti: il Borussia Dortmund. È il giornalista Fabrizio Romano a rivelare che è fatta: il giocatore ha dato il via libera al trasferimento in maglia giallonera. L’offerta contrattuale è stata accettata e adesso ci saranno gli ultimi passi formali.

Il BVB, che da mesi lavora a questa operazione, pagherà allo Stoccarda i 17,5 milioni della clausola. Poi sarà interessante conoscere i dettagli inerenti stipendio e commissioni. In questi mesi era trapelata una richiesta da 4,5-5 milioni netti a stagione per quanto concerne l’ingaggio di Guirassy. Patrick Berger, giornalista di Sky Sport Deutschland, ha scritto che si tratterebbe di un’operazione da complessivi 60 milioni considerando tutte le spese che il Borussia Dortmund affronterà tesserando l’attaccante africano. Nei prossimi giorni si conosceranno meglio i dettagli.

Certamente al Milan poteva interessare una punta con le caratteristiche e i numeri di Guirassy, acquistabile a un prezzo relativamente basso. Però, probabilmente, su stipendio e commissioni non c’è stato modo di trovare un accordo con l’entourage.