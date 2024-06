A 30 milioni si chiude, il Milan lo manda in Inghilterra

Un club di Premier League vuole un titolare della squadra rossonera: affare possibile se arriva l’offerta giusta.

Il Milan ha il bilancio sano e non ha bisogno di vendere per finanziare il proprio calciomercato in entrata. Tuttavia, se dovessero giungere proposte economiche particolarmente interessanti, verrebbero prese in considerazione. È già successo con Sandro Tonali un anno fa.

Considerando che hanno un contratto che scade a giugno 2026, Mike Maignan e Theo Hernandez sono considerati i principali indiziati per una eventuale cessione. Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che rimarranno entrambi, così come Rafael Leao, però può succedere di tutto quando sul tavolo arrivano offerte importanti. Ma attenzione anche ad altri calciatori rossoneri che potrebbero lasciare Milanello.

Milan, il Newcastle United ci prova: le ultime news

In questi giorni si era parlato di un interesse del Newcastle United per Fikayo Tomori, valutato 50 milioni di euro dal Milan. Ma il giornalista sportivo Matteo Moretto ha chiarito che i Magpies i sono fatti avanti per un altro giocatore.

Si tratta di Malick Thiaw, per il quale c’è stato un contatto diretto tra i due club. Il difensore tedesco viene considerato un rinforzo ideale per la difesa di Eddie Howe, che vuole migliorare il reparto dopo una stagione con troppe difficoltà tra infortuni e tanti gol presi. Non si è parlato di Tomori, che per il momento rimane saldamente a Milano.

Da capire quanti soldi sia disposto a investire il Newcastle United per comprare Thiaw. Se arrivasse un’offerta da 30 milioni, il Milan probabilmente l’accetterebbe. Il centrale difensivo classe 2001 è arrivato in Italia tre anni fa dallo Schalke 04 per 8,8 milioni, quindi il club rossonero farebbe una buona plusvalenza se dovesse cederlo a 30. Il tedesco non viene da una grande stagione, essendo stato anche condizionato da un infortunio che lo ha tenuto fuori circa due mesi e mezzo. E anche il modo di giocare impostato da Pioli non lo ha aiutato.

Da ricordare che il Newcastle United ha la necessità di vendere entro il 30 giugno per rispettare i parametri finanziari della Premier League. Di conseguenza, l’affare Thiaw probabilmente si potrà sviluppare solamente da luglio.

Moretto ha anche rivelato che nei dialoghi tra le parti è spuntato pure il nome di Kieran Trippier, terzino destro 33enne ora impegnato all’Europeo con la nazionale inglese. Però, al momento, questa pista non è stata approfondita. Da considerare che l’ex di Tottenham e Atletico Madrid percepisce un ingaggio di circa 4 milioni netti annui.