Adesso è ufficiale, nasce il Milan Futuro: giocherà in Serie C, i dettagli

Notizia positiva per il futuro del club rossonero: un progetto a cui lavora da tempo può finalmente decollare.

Il Milan punta molto sui giovani e avere un buon settore giovanile è fondamentale. In questi anni la società ha lavorato bene e nelle ultime stagioni abbiamo visto anche la Primavera protagonista in Youth League, dove il livello è più alto.

Per aiutare la crescita dei giovani il club ha deciso di mettere in piedi un altro progetto: la creazione della squadra Under 23. Previsto un investimento complessivo da circa 12 milioni di euro. Un modello già adottato da Juventus e Atalanta e che può portare risultati molto importanti. Infatti, c’è la possibilità di mettere i ragazzi alla prova in un campionato professionistico come quello di Serie C, preparandoli meglio al calcio “dei grandi”.

Milan Under 23 in Serie C: c’è l’annuncio

Per prendere parte alla terza divisione italiana, serviva che un’altra società avesse problemi nell’iscrizione per la prossima stagione e questo è successo. Infatti, l’Ancona è stato escluso e ha spalancato la porta al Diavolo.

Poco fa, al termine della riunione del Consiglio della FIGC, è stata ufficializzata l’ammissione del Milan Under 23. Domani ci sarà il sorteggio che stabilirà in quale girone giocheranno le squadre Under 23 di Milan, Juventus e Atalanta. Da regolamento, devono essere distribuite tra i tre e non possono essercene due nel medesimo. Esiste anche la possibilità che i rossoneri capitino nel C, dovendo quindi affrontare delle trasferte nel Sud Italia.

Il club ha comunicato che la squadra si chiamerà Milan Futuro, si radunerà l’8 luglio a Milanello a stretto contatto con il team di Paulo Fonseca, formando di fatto un unico gruppo. Le prime uscite ufficiali sono in programma l’11 e il 18 di agosto quando si disputeranno il primo e il secondo turno preliminare di Coppa Italia Serie C, mentre l’avvio del campionato è previsto il 25 agosto.

Il Milan ha anche annunciato Daniele Bonera come allenatore. L’ex difensore ha fatto parte dello staff di Stefano Pioli nelle scorse stagioni e adesso è pronto ad affrontare la sua prima esperienza da tecnico. Il club dovrebbe confermare anche in quale stadio giocherà l’Under 23, ovvero il Chinetti di Solbiate Arno, distante solo 3 chilometri da Milanello. Previsti dei lavori di ammodernamento da oltre 700 mila euro per rispettare gli standard previsti dalla Serie C.

La dirigenza è già al lavoro per fare alcuni acquisti che faranno parte dell’organico a disposizione di Bonera. Ovviamente, non ci saranno solo dei giovani che nell’ultima stagione hanno fatto parte della Primavera. Ci sono diversi elementi nuovi da aggiungere per completare la rosa. A livello dirigenziale, ci sarà l’aggiunta di Jovan Kirovski, ex direttore tecnico del Los Angeles Galaxy. Un manager in ottimi rapporti con Zlatan Ibrahimovic, i due si sono conosciuti durante l’esperienza in MLS dello svedese.