Colombo più soldi, il Milan rientra nella trattativa: Napoli beffato

Il Milan è pronto ad inserirsi per soffiare il giocatore ad Antonio Conte. Un affare complessivo da 35 milioni di euro: il prezzo si abbassa e il Diavolo fa così il grande colpo

Si appresta davvero ad entrare nel vivo il calciomercato estivo. Dal primo luglio si aprirà ufficialmente la nuova sessione e il Milan non vuole farsi trovare impreparato. La priorità – lo abbiamo ripetuto in tutti i modi – è quella di acquistare un nuovo centravanti che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud e il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Joshua Zirkzee.

Le complicanze non mancano, con il problema commissioni che è rimasto ancora irrisolto. Il Milan ha l’accordo con l’attaccante, a 4,5 milioni, ed è pronto a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, ma non basta. Ecco perché il club rossonero si sta guardando attorno, sondando altre piste e negli ultimi giorni sono emersi diversi nomi di calciatori esperti come Romelu Lukaku o Alvaro Morata.

Allo stesso tempo, il Milan sta lavorando per regalarsi anche altri giocatori: servono d’altronde un centrocampista, capace di dare supporto al reparto arretrato, un terzino destro e un centrale di difesa. Per quest’ultimo ruolo il mercato sembra essereun po’ bloccato. La volontà di acquistare un mancino rimane, ma si aspetta l’occasione giusta e chissà magari anche l’addio di uno dei difensori per avere tra le mani i soldi giusti per affondare il colpo.

Milan, non è finita: si può tornare in corsa

Così il nome di Alessandro Buongiorno non può essere depennato del tutto. D’altronde è stato cercato con costanza durante il mercato di gennaio, ma Urbano Cairo ha alzato il muro chiedendo ben 50 milioni di euro. All’Europeo per lui non c’è stato ancora spazio e una richiesta del genere difficilmente il Torino continuerà a farla.

La volontà del difensore è quella di confrontarsi con nuovi palcoscenici e la sensazione è che lascerà il Piemonte ad una cifra più bassa. Oggi così il suo valore si aggira attorno ai 35 milioni di euro e il Napoli, per accontentare il suo allenatore, Antonio Conte, è pronto a mettere sul tavolo tali soldi. Il Milan però, se dovesse davvero cedere uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw, potrebbe tornare all’assalto di Buongiorno, magari aggiungendo il cartellino di Lorenzo Colombo, che non è mai sparito dai radar del Torino, così come Tommaso Pobega. Attenzione, dunque, ai possibili intrecci sull’asse Milano-Torino.