Fra conferme e delusioni, com’è andata la fase a gironi di Euro 2024 dei milanisti

Nella serata di mercoledì si è conclusa la fase a gironi degli Europei che si stanno svolgendo in Germania. Ecco come è andata ai giocatori del Milan

Sarà l’Italia di Luciano Spalletti ad aprire gli Ottavi di finale degli Europei. Dopodomani alle ore 18.00 contro la Svizzera, gli azzurri scenderanno in campo per provare a centrare la qualificazione ai Quarti. Le attenzione dei tifosi del Milan in questi giorni, però, continueranno ad essere puntate anche sulle nazionali dove giocano i propri beniamini.

Così tra le squadre che si guarderanno con maggiore curiosità c’è chiaramente la Francia di Didier Deschamps, impegnata il primo luglio contro il Belgio, sempre alle ore 18.00. Fin qui Theo Hernandez e Mike Maignan sono stati dei titolari inamovibili e autori di ottime prestazioni. Olivier Giroud, invece ha raccolto tre presenze, ma mai da titolare.

L’ultima competizione internazionale del centravanti potrebbe così chiudersi senza particolari sussulti, ma c’è ancora del tempo per rifarsi. Un altro calciatore che ha fatto bene ed è stato spesso esaltato dai tifosi rossoneri sui social è stato sicuramente Tiijani Reijnders, anche lui titolare inamovibile della propria nazionale. Con l’Olanda sono state così tre su tre le partite giocate dal primo minuto.

Milan, gol ed esclusione: Jovic saluta gli Europei con una rete

Sono state solamente due invece quelle di Rafa Leao. Contro la Georgia, infatti, non è sceso in campo per via della squalifica, rimediata per due ammonizioni entrambe per simulazione. Simulazioni alquanto discutibile. Il portoghese è ancora a secco di gol ed è evidente che ci si aspettava di più da lui.

Giocare con Cristiano Ronaldo, però, non è facile per nessuno. Si è comunque messo in mostra con le sue solite accelerazioni, che spesso hanno creato i presupposti per delle azioni pericolose. Sarà un caso, ma senza Leao è arrivato l’unico ko del Portogallo, contro la Georgia.

Il numero dieci del Milan è stato comunque oggetto di critica anche nelle ultime ore, nonostante non abbia giocato. Stavolta ad alimentare le polemiche ci ha pensato Giorgio Chiellini. Leao, dunque, continua ad essere criticato aspramente, ma i suoi tifosi, quelli che lo amano, sono tutti dalla sua parte, nessuno escluso.

L’unico giocatore del Milan ad aver segnato fin qui agli Europei è anche colui che non ha superato la fase a gironi. Stiamo chiaramente parlando di Luka Jovic, che ha dimostrato, ancora una volta, di essere un ottimo jolly, capace di fare la differenza da subentrato.

Il serbo, che continuerà a vestire la maglia del Diavolo anche la prossima stagione, è sempre partito dalla panchina, ritagliandosi però il suo spazio ad ogni match. Cosa che invece non è riuscita né a Simon Kjaer né a Noah Okafor, entrambi a zero presenze. Per l’attaccante svizzero si tratta di un vero e proprio mistero.