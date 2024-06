Mazzata Bennacer, brutta notizia per i tifosi del Milan

Tegola Ismael Bennacer, che mazzata per i tifosi del Milan: le ultime novità sul centrocampista non sono delle migliori

Una stagione per nulla indimenticabile quella che ha visto come protagonista Ismael Bennacer. Lo stesso vale per i suoi compagni di squadre e la squadra rossonera. La cosa positiva è che l’infortunio e l’operazione al ginocchio è solamente un lontano ricordo visto che l’algerino è ritornato a tutti gli effetti ad essere un titolare a tutti gli effetti.

Prima con Stefano Pioli e, a meno di clamorosi colpi di scena, lo sarà anche con il nuovo tecnico Stefano Pioli. Anche se, allo stesso tempo, non bisogna affatto dimenticarsi che un calciatore del suo calibro ha delle richieste molto importanti che provengono dall’estero. In particolar modo da un campionato che, il classe ’97, conosce molto bene come quello della Premier League.

Un interesse concreto da parte della società che è pronta a fare carte false pur di averlo per la prossima stagione sportiva. Per il Milan l’atleta è incedibile, ma se dovesse arrivare una di quelle offerte difficili da rifiutare allora le cose potrebbero cambiare. Non una bella notizia per i supporters del ‘Diavolo’ che rischiano seriamente di poterlo perdere.

La Premier League “tenta” Bennacer: offerta super per l’algerino

A volte ritornano. Ed è il caso dell’Arsenal che sta cercando, in tutti i modi, di riportare a “casa” il centrocampista. Con i ‘Gunners‘ il nativo di Arles è cresciuto calcisticamente, ma senza mai fare l’esordio in prima squadra. Gli inglesi non gli hanno mai mostrato la fiducia che, molto probabilmente, meritava. Tanto è vero che lo hanno fatto andare via, per un solo milione di euro, acquistato dall’Empoli. Con i toscani ha fatto vedere a tutti le sue incredibili qualità padroneggiando nella linea mediana del campo.

Qualità che, appunto, i rossoneri hanno visto sin da subito tanto da portarlo a Milanello due stagioni dopo (2019-2020). Adesso, però, l’Arsenal ha serie intenzione di riportarlo nel Regno Unito ed, ovviamente, con un ruolo da protagonista nel centrocampo di Mikel Arteta. Altro che 1 milione di euro per il costo del cartellino visto che è aumentano di ben 30 volte.

30 milioni di euro, infatti, sono i soldi che servirebbero per strapparlo dalla società di via Aldo Rossi. L’obiettivo del Milan è quello, sicuramente, di ritornare ai vertici alti. Per farlo, però, potrebbe arrivare anche una cessione importante per fare cassa. Non è da escludere, a questo punto, che l’indiziato principale possa essere proprio Bennacer.