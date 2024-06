@ML – Tutto vero, l’acquisto è possibile: contatti in corso

Le ultime sul possibile grande colpo che farebbe sognare i tifosi. Può arrivare a parametro zero: i contatti sono confermati

Non solo l’attaccante per il Milan. In questi giorni stanno emergendo sempre più nomi per quanto riguarda il calciomercato dei centrocampisti. Il Diavolo è d’altronde chiamato a rafforzare la linea mediana del campo con un giocatore capace di unire i due reparti, dando una mano alla difesa e magari all’attacco.

L’ultima idea, raccontata su queste pagine, è quella di Schouten che il Milan potrebbe riportare in Italia per 25 milioni di euro. Un altro olandese, dunque, dopo gli interessi per Wieffer del Feyenoord, che ha una valutazione simile. Come detto i nomi emersi per il centrocampo sono davvero parecchi. Nelle scorse ore si è così parlato anche di André del Fluminense. L’interesse per il brasiliano non è certo nuovo, ma negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Oltre agli alti costi, però, c’è da fare i conti anche con la concorrenza del Liverpool.

Milan-Rabiot, affare possibile: il punto della situazione

Non sono, inoltre, mai spariti dai radar del Milan, anche i nomi di Amrabat e Fofana. Entrambi hanno contratti in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2025 e possono lasciare i rispettivi club per una ventina di milioni. Il marocchino piace soprattutto a Zlatan Ibrahimovic, il francese ha chiaramente l’approvazione di Moncada, ma entrambi sarebbero colpi che farebbero felice Paulo Fonseca.

Sullo sfondo, infine, resta anche il profilo di Hojbjerg, che ha voglia di lasciare il Tottenham, ma al momento non scalda molto la dirigenza rossonera. Un altro nome per il centrocampo, emerso negli ultimi giorni è quello di Adrien Rabiot. Una suggestione lanciata non molto tempo fa che trova conferme in queste ore. I contatti tra il Milan e la mamma del giocatore ci sono stati: il Diavolo vuole capire la fattibilità dell’operazione. Serviranno più di sette milioni di euro netti a stagione per strappare il sì del centrocampista, ma l’affare – come appreso da MilanLive.it – è ritenuto fattibile.

Il Milan ci sta provando per davvero e dal primo luglio tutto potrebbe essere più facile. Sì perché la Juventus difficilmente rilancerà e col nuovo mese è pronto a virare su altri giocatori, lasciando dunque strada libera al Milan e agli altri club che lo vorrebbero. Un aspetto che non va dimenticato, infine, sono gli ottimi rapporti tra Zlatan Ibrahimovic e Adrien Rabiot che si sono conosciuti ai tempi del Psg. Il mercato è pronto a scaldarsi per davvero.