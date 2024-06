Ultim’ora Schumacher: “È in pericolo”

Schumacher, una clamorosa indiscrezione è arrivata nelle scorse ore e i tifosi sono adesso in apprensione: l’annuncio pone dei forti dubbi

Il cognome Schumacher per il mondo della Formula 1 ha significato tanto. Da Ralf a soprattutto Michael, il pilota più vincente di sempre. A differenza di una carriera decisamente più modesta del suo fratello minore, il ‘Kaiser’ ha vinto addirittura sette titoli mondiali.

In Ferrari ne ha vinti ben 5, dando il via ad un’era d’oro che a Maranello non hanno più vissuto. E se l’anno prossimo in Ferrari arriverà Lewis Hamilton, con la speranza di provare a ripetere le gesta del tedesco, il presente per Schumacher parla di un momento difficile che dura anni. L’incidente di Meribel del 20 dicembre 2013 ha sconvolto la famiglia del tedesco, dalla moglie ai figli allo stesso fratello Ralf. La caduta dagli sci ed una tragedia quasi totale, con Schumi vivo letteralmente per miracolo.

Le cure mediche che anno dopo anno ‘costringono’ sua moglie Corinna a cedere cimeli, ville o jet privati. E nel frattempo quel cognome che ha fatto la storia della Formula 1, a suo modo, viene portato avanti da Ralf. In maniera diversa, perché il fratello minore di Michael dopo anni passati in Williams, è oggi un apprezzato opinionista televisivo che spesso fa assai discutere per le sue forti opinioni espresse in tv e non solo.

E così è successo che il tedesco si è ripetuto andando ad analizzare il momento attuale – ma anche e soprattutto futuro – di una delle scuderie più gloriose a cui Michael stesso è molto legato: la Mercedes. Si parla tanto del sostituto di Lewis Hamilton per il 2025 ma per Ralf vi sarebbe un’altra situazione assai spinosa che può comportare un grosso rischio.

Mercedes, Verstappen e non solo: “Ora è in pericolo”

Montreal e Barcellona hanno riportato l’ottimismo in casa Mercedes, con Toto Wolff che sta progettando il futuro della Scuderia di Brackley a partire dall’erede di Hamilton. Il nome giusto, per la prossima stagione, è sempre quello di Andrea Kimi Antonelli: il manager austriaco sembra aver sciolto ogni tipo di riserva.

A tal proposito, però, molto potrebbe cambiare se Verstappen decidesse di dire addio alla Red Bull. Verosimilmente, a questo punto, nel 2026: l’anno della prossima grande rivoluzione in Formula 1. E a farne le spese sarebbe proprio George Russell, secondo Ralf Schumacher. A ‘Sky Deutschland’ il tedesco è stato perentorio: “Antonelli merita la possibilità per Toto Wollf, ci sono accordi contrattuali in atto. Ma dato che la Williams è occupata (il riferimento è a Sainz, virtualmente molto vicino) Wolff ha detto di volersi occupare del futuro”. Per il fratello di Michael questo futuro, però, potrebbe costare caro a Russell.

E per Antonelli “è il momento perfetto per riscaldarsi”. Schumi Jr ha proseguito: “Se Verstappen decidesse davvero di dire addio alla Red Bull, immagino ci sarà un posto garantito per lui alla Mercedes. E in quel caso con l’olandese sul mercato, il posto di Russell potrebbe essere in pericolo“. Il tedesco ha dato le sue motivazioni.“È o è stato un super talento ma commette tanti errori“, ha detto Ralf che ha sfornato un’ipotesi assai suggestiva. Russell-Antonelli l’accoppiata Mercedes nel 2025, mentre l’anno successivo Verstappen arriverebbe a sostituire il pilota britannico il cui contratto con Mercedes scadrà alla fine del prossimo anno.