Dal Milan alla Serie B, cessione a sorpresa: addio definitivo

Il club rossonero ha degli esuberi da piazzare: uno di questi è stato richiesto dal campionato cadetto inglese, ma non solo.

Ci sono grandi aspettative sulla campagna acquisti del Milan, che però deve anche fare delle cessioni. Alcuni giocatori non rientrano nel progetto e si attendono offerte per alleggerire un bilancio che comunque è sanissimo.

Tra gli esuberi ce ne sono due che potrebbero essere non facili da piazzare, lo si è visto già nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Ci riferiamo a Fodé Ballo-Touré e a Divock Origi, che rientrano da esperienze in prestito molto negative e che nei piani del club rossonero devono essere ceduti a titolo definitivo. Vedremo se anche quest’anno ci saranno problemi oppure se questi trasferimenti avverranno in maniera abbastanza rapida.

Ballo-Touré, addio Milan: ecco dove è richiesto

A differenza di Origi, che ha uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui e un contratto che scade a giugno 2026, Ballo-Touré dovrebbe essere più semplice da cedere. Il terzino senegalese percepisce un ingaggio da un milione di euro (1,31 lordi) e va in scadenza nel 2025. Al 30 giugno 2024 il suo valore residuo a bilancio è di 1,366 milioni, quindi cedendolo a questa cifra si eviterebbe una minusvalenza.

Il 27enne è stato recentemente richiesto dal Watford, squadra che gioca in Championship (la Serie B inglese). Nell’ultima stagione ha militato proprio in Inghilterra, ma in Premier League con la maglia del Fulham. Un’avventura sostanzialmente anonima: 6 presenze in campionato (65 minuti in campo) e 2 in Carabao Cup (159). Da capire se possa accettare il trasferimento in un campionato cadetto.

Qualche sondaggio è arrivato anche dalla Ligue 1 e dalla Ligue 2. Un ritorno in Francia potrebbe essere soluzione gradita a Ballo-Touré. Da non scartare neppure l’ipotesi Turchia. In passato c’erano state richieste da Galatasaray e Trabzonspor. Qualche società della Super Lig potrebbe nuovamente interessarsi a lui. Il Milan vuole liberarsene, quindi il prezzo del cartellino è molto basso: 2-3 milioni potrebbero bastare.

Rimane ancora un mistero sul motivo che abbia spinto la società rossonera a investire circa 5 milioni per comprarlo dal Monaco nell’estate 2021. Serviva un vice Theo Hernandez affidabile e non si può dire che il senegalese si sia rivelato un acquisto azzeccato. Con il Diavolo ha collezionato 26 presenze totali e l’unico momento di gloria personale lo ha vissuto in Empoli-Milan il 1° ottobre 2022, quando sull’1-1 ha segnato al 93′ il secondo gol della squadra di Stefano Pioli. In quell’occasione fu decisivo.