Dall’Inter al Milan, è pronto a firmare: tifosi increduli

È in corso un passaggio che potrebbe lasciare amarezza tra molti tifosi interisti, il Milan bussa infatti alla porta di un centravanti.

Il mondo del calciomercato spesso crea storie uniche e talvolta incredibili per quanto visto ma si sa che le regole in questo ambito sono spesso spietate. Per questo motivo non c’è ormai più da sorprendersi se in alcuni casi si vede un passaggio da una squadra rivale ad un’altra. Basti pensare ai recenti casi che hanno coinvolto ad esempio Pedro che si è trasferito dalla Roma alla Lazio oppure quello clamoroso a parametro zero di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter.

Ora però potrebbe presto arrivare la vendetta dei rossoneri che nelle ultime ore stanno trattando un ex prodotto del vivaio interista. Se questa operazione dovesse andare realmente in porto, non si tratterebbe forse di un affare con i contorni come quello di Calhanoglu ma sarebbe certamente uno smacco per i nerazzurri che vedrebbero un loro talento formato in casa cambiare sponda nella città di Milano.

Il Milan cerca rinforzi per la sua Under 23: arriva un ex Inter

Di passaggi da Inter a Milan e viceversa ormai non c’è più molto da sorprendersi perché se ne sono visti molti e i più importanti sono stati senza dubbio ad inizio 2000 i trasferimenti di Andrea Pirlo e Clarence Seedorf entrambi giunti in rossonero in quanto non valutati adeguatamente dai nerazzurri. Oppure anche lo scambio tra Pazzini e Cassano nel 2012 ha fatto molto discutere, al pari della cessione di “Bobo” Vieri nel 2005 sempre dall’Inter al Milan.

Prima della tanto criticata firma di Calhanoglu a parametro zero con l’Inter dopo 4 anni di Milan, sono stati quindi diversi gli altri passaggi da una sponda meneghina all’altra. Ora il nuovo esempio di questa lista può essere Andrea Adorante che, pur non trasferendosi direttamente da una squadra all’altra di Milano, è cresciuto nel vivaio nerazzurro. Adorante è un centravanti classe 2000 che gioca in Serie C con la maglia della Juve Stabia dove è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Triestina. Il Milan lo vuole acquistare per la sua formazione Under 23 che è pronta proprio per la C. Per Adorante l’ultima stagione è stata molto positiva con 20 reti e 4 assist tra tutte le competizioni, numeri che hanno colpito i dirigenti rossoneri che possono così mettere le mani su un ex canterano interista, club che ha lasciato nel 2019.