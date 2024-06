Delusione totale, il Milan non ha dubbi: deve andare via

Dopo l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, in casa Milan è stata presa una decisione definitiva su un giocatore che ha davvero deluso.

La luce dei riflettori in questi giorni è sicuramente tutta proiettata verso l’Europeo, ma queste sono settimane molto importanti anche per i club. Le varie squadre, italiane e non, sono infatti alle prese con le ‘prime’ trattative di questa sessione estiva di calciomercato. Per quanto riguarda il campionato di Serie A si ha la forte sensazione, o meglio la quasi certezza, che ci saranno tantissime novità.

Questa presunta certezza, di fatto, è figlia dai tanti cambiamenti avvenuti sulle panchina delle big del campionato di Serie A. Basti pensare che, considerando che la Roma ha chiamato De Rossi a gennaio, solo l’Inter non ha rinnovato la propria guida tecnica. Tra i top team italiani che hanno deciso di compiere una profonda svolta tecnica bisogna inserire ovviamente anche il Milan.

I dirigenti rossoneri, infatti, hanno deciso di cambiare Stefano Pioli dopo cinque stagioni e chiamare al suo posto Paulo Fonseca. Tale ingaggio ha sorpreso un po’ tutti, ma secondo il Milan il tecnico portoghese è l’uomo giusto per compiere un ulteriore step. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, tra le fila della squadra rossonera bisogna registrare una ‘delusione totale’.

Addio ai rossoneri, la cessione è già decisa

Secondo il portale ‘milanews.it’, infatti, Marco Pellegrino potrebbe lasciare di nuovo il Milan. Dopo lo sfortunato prestito alla Salernitana, anche per colpa di un infortunio alla caviglia avvenuto nei primi mesi della stagione scorsa, il difensore argentino è stato inserito dai dirigenti rossoneri nella lista dei possibili partenti.

Marco Pellegrino, quindi, potrebbe essere già ceduto a titolo definitivo dal Milan che, però, potrebbe pensare anche ad una nuova cessione a titolo temporaneo. L’argentino è arrivato nel team rossonero nell’estate del 2023 dal Platense per circa tre milioni di euro, ma la sua esperienza in Italia non è stata finora da ricordare, anzi.

Come detto scritto prima, infatti, il prestito alla Salernitana non è andato per nulla bene, anche per non colpe di Pellegrino. La squadra campana, infatti, ha disputato una stagione davvero pessima e non solo per la retrocessione nel campionato di Serie B. Da segnalare che nei giorni scorsi, come riportato da ‘calciomercato.com’, per il difensore centrale si era parlato anche di un’ipotesi di un ritorno in Argentina all’Independiente.