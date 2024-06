Il bomber ha accettato l’offerta: scambio di documenti ad un passo

Il più è fatto: il bomber ha accettato l’offerta. La formalizzazione dell’accordo, con lo scambio dei documenti, è davvero vicina

Il capocannoniere che non ti aspetti. Dopo la fase a gironi di Euro 2024 in testa alla classifica marcatori non svetta una delle stelle della rassegna continentale. A guardare dall’alto i vari Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Alvaro Morata, ecc., infatti, è Georges Mikautadze, uno degli eroi della storica qualificazione della Georgia agli ottavi di finale di una grande competizione.

Il 23enne francese naturalizzato georgiano – negli ultimi sei mesi della passata stagione in prestito dall’Ajax al Metz con i cui colori ha messo a segno 12 gol che, però, non sono serviti a salvare il club transalpino dalla retrocessione in Ligue 2 – con il rigore trasformato nel match contro il Portogallo, che ha fissato il punteggio sul 2-0 per i caucasici, è salito a quota 3 centri.

Un exploit che ha acceso i riflettori sul georgiano, fino a Euro 2024 sconosciuto al grande pubblico. Insomma, sono sempre gli attaccanti a polarizzare l’interesse degli addetti ai lavori e dei tifosi, in campo e in sede di calciomercato. Infatti, in casa Milan continua a tenere banco la questione relativa alla sostituzione di Olivier Giroud. Un dossier che si complica ulteriormente in quanto, oltre all’impasse nella trattativa per Joshua Zirkzee, obiettivo numero 1 del club rossonero, sfuma un altro dei possibili candidati a raccogliere l’eredità dell’attaccante francese visto che ha accettato l’offerta di un top club europeo.

Guirassy ha accettato l’offerta del Borussia Dortmund

La notizia era nell’aria da diversi giorni e ora la fumata bianca è davvero molto vicina: Serhou Guirassy sarà un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. L’attaccante guineano è finito nei radar del Diavolo durante l’ultima sessione invernale di calciomercato ma negli ultimi giorni l’interesse del club rossonero nei suoi confronti si è raffreddato.

Ne ha approfittato, come detto, il Borussia Dortmund, finalista dell’ultima edizione di Champions League (ko contro il Real Madrid per 2-0), che da tempo è sulle tracce dell’attaccante guineano che nella passata stagione ha meravigliato tutti trascinando lo Stoccarda al secondo posto, e alla conseguente qualificazione alla ‘Coppa dalle grandi orecchie’, a suon di gol: 28 reti, più 2 assist, in 28 match in Bundesliga, due centri e 1 assist in DFB (la Coppa di Germania).

Ebbene, secondo quanto twittato dal noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, l’attaccante classe ’96 ha ceduto alla serrata corte dei vicecampioni d’Europa in carica, con il Borussia Dortmund che, quindi, nei prossimi giorni verserà nelle casse dello Stoccarda i 17.5 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Dunque, il più è fatto, non resta che mettere nero su bianco, con il club giallonero che si assicura un attaccante di alto profilo tanto da aver stuzzicato l’interesse del Milan.