L’assist della Juventus al Milan, via libera per il colpaccio

Continua ad intrecciarsi il calciomercato del Milan con quello della Juventus. Ecco cosa sta succedendo dopo l’ultima mossa del club bianconero

E’ un mercato che fatica a decollare quello del Milan. Altre squadre, come la Juventus, invece, si stanno muovendo con forza e decisione. Cristiano Giuntoli così dopo aver piazzato il colpo Douglas Luiz, mettendo sul piatto dell’Aston Villa i cartellini di Barrenechea e Iling Jr., più un conguaglio da 25 milioni di euro, ha venduto alla Fiorentina, Moise Kean per una cifra intorno ai 15-18 milioni.

Soldi che i bianconeri sono pronti ad investire altrove. La Vecchia Signora, infatti, sta dimostrando di avere le idee chiare e i suoi obiettivi si intrecciano con quelli del club rossonero. In questi giorni d’altronde vi abbiamo parlato dei tanti profili sul taccuino in comune tra la Juventus e i rossoneri. Vi abbiamo parlato anche dell’idea del Diavolo di provarci per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è un pallino di Geoffrey Moncada e piace tantissimo a Zlatan Ibrahimovic, così un tentativo con la madre è stato fatto. Il Milan si è di fatto iscritto alla corsa al centrocampista che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con i bianconeri.

La Juve prende Thuram e molla l’obiettivo, strada libera per il Milan

Giuntoli avrebbe voluto risolvere la questione Rabiot proprio entro la fine del mese, ma il giocatore ha chiesto di aspettare dopo gli Europei. E’ stato inevitabile l’inserimento di altri club, come il Diavolo, che vuole provarci per davvero.

Senza la firma di Adrien Rabiot, la Juventus non può certo fermarsi a Douglas Luiz. I bianconeri così sono pronti ad un nuovo colpo, quello di Kephrem Thuram. Di fatto, con i soldi di Kean si andrà all’assalto del centrocampista figlio d’arte. Servirà una cifra sui 20 milioni di euro per portarlo a Torino.

Gli stessi soldi, che di fatto, servirebbero per mettere le mani su Fofana. Il centrocampista del Monaco è pronto a lasciare il Principato e senza la concorrenza della Juventus, per il Milan può davvero esserci la strada spianata. E’ vero che il giocatore piace anche al Psg, ma i francesi per adesso sono concentrati altrove. Il Diavolo, dunque, potrebbe così affondare per il colpo Fofana e regalare a Paulo Fonseca il centrocampista che serve alla squadra. Il 25enne parigino è da tempo tra i profili in cima alla lista e ora può davvero vestirsi di rossonero.