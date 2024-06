Sfortuna Djokovic: non era mai successo

L’ormai ex numero uno al mondo riflette sulla sua stagione in corso: non era mai successa prima una cosa del genere

Il momento di Novak Djokovic è tutt’altro che positivo. A poche settimane di distanza dall’amara conclusione del Roland Garros, dove il campione ha dovuto alzare bandiera bianca nel momento clou del torneo a causa di un grave infortunio al ginocchio, il serbo torna a parlare della sua situazione personale e professionale.

Di certo, uno come lui abituato a vincere in ogni dove non ha ancora digerito il fatto di essere stato superato dal ben più giovane Jannik Sinner, che anche sull’erba di Halle ha dimostrato di meritarsi appieno questo titolo. Ora Novak ha in mente solo una cosa: partecipare al prossimo torneo di Wimbledon, un appuntamento che conosce molto bene (lo ha vinto ben sette volte in carriera) e a cui non vorrebbe rinunciare. Intanto lui e il suo staff nelle prossime ore attendono novità importanti dall’infermeria.

Djokovic parla dell’infortunio: “Prima volta che subisco un ko come questo”

Nel frattempo però l’infortunio che ha subito contro Cherundolo a Parigi si fa ancora sentire. Djokovic non si è ancora ripreso da quel ko fisico e nelle ultime ore sta provando in tutti i modi di tornare al cento per cento.

Il serbo già si trova a Londra (indizio degno di nota) e ha effettuato due test fisici importanti che saranno valutati dallo staff medico nelle prossime ore. Da quei due test passerà molto del suo prossimo futuro: egli stesso lo ha detto in una intervista concessa all’Agenzia EFE.

Durante l’intervista Djokovic non ha usato giri di parole, dicendo che quello che ha provato al Roland Garros è stato un qualcosa di unico. In effetti non gli era mai successo prima. “È la prima volta nella mia carriera che subisco un infortunio del genere al ginocchio, lo sto affrontando giorno per giorno”, ha detto l’ex numero uno al mondo.

Ma uno come lui non molla e se si trova già a Londra, in anticipo rispetto ai colleghi, un motivo dovrà pur esserci. Nole infatti desidera prendere parte al torneo che più volte ha alzato in carriera: “Il mio piano fin dall’inizio è sempre stato quello di provare a venire qui e giocare Wimbledon, quindi questo è esattamente quello che sto provando. Non sono venuto qui per superare un paio di turni, giocherò solo se avrò la fiducia necessaria“, ha concluso il tennista di Belgrado.