Addio Milan, il ribaltone allarma i tifosi: via per 60 milioni

Cresce la preoccupazione in casa Milan con i tifosi che rischiano di vedere un big andare via per una cifra intorno ai 60 milioni.

Zlatan Ibrahimovic è stato chiaro durante la sua conferenza stampa affermando che il Milan non ha intenzione di cedere Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao.

I tre top player del Milan potrebbero restare quindi almeno un altro anno in rossonero ma non è da escludere la cessione di un altro pezzo da novanta della rosa a disposizione di Paulo Fonseca. In queste ultime ore infatti si starebbe facendo sempre più forte l’interesse da parte del Manchester United per una pedina importante dell’organico rossonero. I Red Devils, pronti ad una nuova rivoluzione sul mercato in estate, sarebbero pronti a mettere sul piatto una somma intorno ai 60 milioni di euro per convincere il Milan a cedere il giocatore.

Calciomercato Milan, affare da 60 milioni e cessione eccellente

Il Manchester United avrebbe messo nel mirino Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è un pallino di ten Hag che lo vorrebbe nella sua rosa in vista della prossima stagione. Gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro per convincere il Milan a lasciar partire l’ex AZ Alkmaar.

Reijnders ha dimostrato di poter essere una delle colonne del Milan anche in ottica futura con il club che ha dimostrato di aver indovinato il suo acquisto un anno fa andando a pagare circa 20 milioni all’AZ Alkmaar per portarlo in Serie A. Ora il suo valore si è almeno raddoppiato ma il Milan non avrebbe intenzione di cederlo a meno di offerte irrinunciabili. Dovessero veramente giungere sul piatto 60 milioni di euro però, i rossoneri valuterebbero concretamente l’addio del centrocampista.

Una somma che permetterebbe al Milan di andare a chiudere diverse trattative. Prima su tutte quella per Fofana del Monaco con il francese che potrebbe giungere a Milanello per una somma intorno ai 25 milioni di euro. Inoltre resta sempre aperto il discorso attaccante con i rossoneri alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Giroud al centro dell’attacco. Ormai la possibilità di giungere a Zirkzee appare molto difficile con il club ha virato le sue attenzioni su Lukaku e Abraham.

L’addio di Reijnders potrebbe arrivare anche per via del fatto che sembra definitivamente saltata la trattativa per il passaggio di Bennacer in Arabia Saudita. Il centrocampista algerino era finito nel mirino di diversi club arabi ma al momento l’ex Empoli ha rifiutato tutte le proposte che gli sono arrivate.