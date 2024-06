Ancora un colpo, arriva Bonaventura a zero: che affare

Giacomo Bonaventura è pronto a cambiare nuovamente squadra in serie A: arriva un grande colpo a parametro zero, che affare per chi lo prende

La Fiorentina sta cambiando pelle, con Palladino sarà rivoluzione. Uno dei volti che sicuramente saluterà, a meno di clamorosi colpi di scena ad oggi non previsti è Giacomo Bonaventura. Il trequartista, che tanto ha dato alla causa gigliata nei suoi quattro anni in viola con 126 presenze e 20 reti in serie A, non ha rinnovato il suo contratto in scadenza a fine giugno e con ogni probabilità non lo farà.

A dire il vero c’era un’opzione automatica per il prolungamento ma era legata alle presenze e al minutaggio (doveva giocare il 70% delle gare disputate dalla Fiorentina per almeno 45 minuti). Caduta l’opportunità, era nell’aria l’addio che si consumerà in questa estate. Molti tifosi gigliati non volevano quest’epilogo, in quanto Jack è sempre stato tra i migliori quando chiamato in causa. Un titolarissimo nei tre anni di Vincenzo Italiano. Alla fine però è andata in questo modo e per l’ex Milan si aprono le porte per un’ulteriore esperienza nel nostro campionato. Alla soglia dei 35 anni probabilmente sarà l’ultimo grande contratto della sua carriera.

Nuova squadra per Bonaventura, resta in serie A: ecco dove andrà

Non gli mancano le opportunità e sul giocatore ci sarebbero ben tre club pronti a prenderlo. D’altronde un parametro zero come lui fa gola a molti, si tratta di un vero e proprio affare per chi riuscirà a garantirsi le sue prestazioni.

Il classe ’89 è infatti ricercato da Bologna, Monza e Como. Si tratta di realtà diverse ma tutte valide. I felsinei, infatti, gli darebbero l’opportunità di giocare la Champions League e di inserirsi in uno scacchiere consolidato e importante. Mentre per quanto riguarda le due ambiziose lombarde l’obiettivo non può che essere la salvezza, almeno inizialmente. In ogni caso il centrocampista andrebbe a fare il titolare, in tutte e tre le squadre.

Dal canto suo, però, Jack non disdegnerebbe un’esperienza all’estero. Potrebbe dunque ascoltare, come probabilmente starà già facendo, le varie proposte che gli arriveranno e alla fine deciderà quella più congeniale a lui, alla sua carriera e alla sua famiglia. La risposta può arrivare in tempi brevi o dilatarsi nel corso dell’estate, dipende quanto impiegherà l’ormai ex Fiorentina a decidere. Di sicuro chi lo prenderà farà un affare e per lui si prospetta una nuova avventura a grandi livelli, da titolare, a 35 anni suonati!