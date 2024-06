Il Milan lo lasciò andare, oggi vale 30 milioni: giocherà in Premier

Un ex rossonero che tanti tifosi avranno dimenticato sta per trasferirsi in Inghilterra: in questi anni è cresciuto e il suo valore è aumentato.

È successo a tanti club di non credere abbastanza in qualche giovane calciatore e magari di pentirsene tempo dopo. A volte vengono fatte valutazioni affrettate e sbagliano i dirigenti, in altri casi sono i ragazzi che per qualche motivo non sono riusciti a dimostrare il loro potenziale. C’è spesso un mix di fattori che porta a determinate scelte.

Ovviamente, anche al Milan è capitato questo tipo di situazione, non ci sono società infallibili. Alcuni giovani giocatori sono stati lasciati partire perché non avevano convinto. A volte è stato giusto così, altre forse si poteva prendere una decisione differente. Un caso che possiamo citare è quello Jorgen Stand Larsen, un norvegese classe 2000 che gioca nel ruolo di centravanti e oggi il suo cartellino è di proprietà del Celta Vigo, dove è approdato nel 2022. Ma nel suo passato c’è anche un’esperienza al Milan, che forse tanti tifosi non ricorderanno.

Chi è Jorgen Strand Larsen, il passato al Milan e il futuro in Premier

A fine agosto 2017 il giocatore era stato aggregato alla Primavera rossonera dopo un’operazione in prestito con diritto di riscatto finalizzata con il Sarpsborg 08. Nella squadra allora allenata da Alessandro Lupi collezionò 5 gol (3 in campionato e 2 in Coppa Italia) e un assist in 30 presenze. Non un rendimento impressionante. Infatti, il Milan decise di non riscattarlo e il ragazzo tornò in Norvegia.

Con il Sarpsborg 08 ha messo insieme 6 gol e 9 assist in 55 presenze, poi nel settembre 2020 si è trasferito al Groningen per circa 1,1 milioni di euro. L’avventura in Eredivisie è stata abbastanza positiva: 27 gol e 9 assist in 71 presenze. Il suo rendimento ha attirato alcune squadre di campionati più importanti e nel 2022 il Celta Vigo lo ha portato nella Liga dopo aver investito 12,4 milioni. Prima stagione con 6 reti e 7 assist in 39 match, mentre nella seconda ha totalizzato 13 gol e 3 assist in 39 partite.

A Strand Larsen si sono interessati il Bologna, il Napoli e la Roma, però sembra che il suo futuro sarà in Premier League. Il Wolverhampton viene dato in pole position, pronto a investire i 30 milioni richiesti per assicurarsi il cartellino. Pure Aston Villa e West Ham hanno chiesto informazioni, ma in questo momento i Wolves sono in vantaggio e contano di chiudere l’affare in questi giorni.