Il Milan pesca dalla Copa America: un colombiano per l’attacco

Un vecchio obiettivo può tornare di moda per il reparto offensivo rossonero: c’era già stato un tentativo nello scorso mercato di gennaio.

Chi sarà il nuovo numero 9 del Milan? Arriveranno due nuovi attaccanti alla corte di Paulo Fonseca? Queste sono domande che ancora non hanno risposta certa. Ma la dirigenza è al lavoro per regalare all’allenatore e ai tifosi i rinforzi giusti in vista di una stagione in cui l’obiettivo sarà vincere il 20° Scudetto.

Il principale obiettivo per l’attacco sembra essere sempre Joshua Zirkzee, però in questo momento l’operazione viene data in stand-by. C’è nodo commissioni da sciogliere. Nel frattempo, il management rossonero valuta anche altri profili: in questi giorni sono spuntati fuori i nomi di Romelu Lukaku del Chelsea e Tammy Abraham della Roma. Sullo sfondo ci sono Artem Dovbyk del Girona e altri centravanti. Dalla Colombia il giornalista Guillermo Arango ha rivelato che il Diavolo ha fatto un’offerta anche per Jhon Duran. Conosciamolo meglio.

Milan, chi è Jhon Duran: carriera e caratteristiche

Duran è nato il 13 dicembre 2003 a Medellin, la “città dell’eterna primavera”, a grazie all’influenza del padre e dello zio si è subito appassionato al calcio. È cresciuto nel settore giovanile dell’Envigado, il suo debutto in Prima Squadra è avvenuto il 13 febbraio 2019 nella partita di Copa Colombia pareggiata 1-1 contro i Jaguares.

L’esordio in campionato, invece, risale al 22 agosto dello stesso anno: 0-0 contro il Junior Barranquilla. Primo gol realizzato l’1° settembre nel 3-3 contro il Rionegro Aguila, è il secondo marcatore più giovane nella storia del campionato. Doveva ancora compiere 16 anni ed è stato catapultato nel calcio “dei grandi”.

Con la maglia dell’Envigado ha totalizzato 9 gol e 4 assist in 41 presenze, poi nel gennaio 2022 si è trasferito negli Stati Uniti. Il Chicago Fire ha investito poco meno di 2 milioni di euro per portarlo a giocare nella MLS (Major League Soccer). Con la squadra dell’Illinois ha messo insieme 8 reti e 6 assist in 28 partite. Le sue prestazioni gli hanno permesso di guadagnare la convocazione della nazionale maggiore della Colombia, con la quale ha debuttato il 25 settembre 2022 in occasione della vittoria 4-1 sul Guatemala: è entrato subito dopo l’intervallo sostituendo la leggenda Radamel Falcao. Finora con i Cafeteros 1 gol in 9 presenze, è anche lui nel gruppo ora impegnato in Copa America negli USA (ha giocato solo 13 minuti nel 3-0 alla Costa Rica).

A gennaio 2023 si è trasferito all’Aston Villa, che ha pagato oltre 16 milioni di euro per strapparlo al Chicago Fire. Primi mesi di ambientamento e senza segnare gol nelle 12 presenze spalmate su soli 126 minuti che gli concede Unai Emery. Nella stagione 2023/2024 ha faticato e per questo nel mercato invernale 2024 si parlava di una sua possibile cessione, anche il Milan aveva chiesto informazioni. Poi è rimasto nei Villans, chiudendo l’annata con 8 reti (5 in Premier, 3 in Conference League) in 37 match. Ora si parla nuovamente di un suo probabile trasferimento e fino a qualche giorno fa sembrava vicino al Chelsea, però questa pista sembra essersi raffreddata. L’Aston Villa è partito da una richiesta esagerata di 40 milioni di sterline (circa 47 milioni di euro), decisamente troppi.

Duran ha del buon potenziale, però non può valere ancora un tale prezzo. È un attaccante alto 1,85 metri, mancino, forte fisicamente e il possesso di una buona progressione. Sa farsi valere dentro e fuori l’area di rigore, sfruttando la sua fisicità e anche l’abilità a difendere palla. Certamente deve migliorare nella finalizzazione e diventare più rapido nello stretto. Gli piace anche provare la conclusione dalla distanza. Può agire sia da punta unica che a fianco di un altro attaccante. Vedremo se giocherà in Italia. Pure il Bologna aveva fatto un sondaggio per sostituire Zirkzee.