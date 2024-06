La pazienza è terminata: Milan, arriva l’ok per la rescissione

In casa Milan, addio importante in vista, si va verso la rescissione del contratto: le strade sono destinate a separarsi

Deve ancora decollare, il calciomercato del Milan, ma di certo, una volta entrata nel vivo, la sessione di trasferimenti per i rossoneri riserverà diverse sorprese. Il Diavolo vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in Italia e in Europa e per farlo dovrà mettere a segno acquisti importanti.

Una scelta non banale, quella di affidarsi a un profilo come quello di Paulo Fonseca in panchina. Il tecnico portoghese ha ottenuto buoni risultati in carriera, ma ci si chiede se possa essere adatto per puntare a vincere. Per voce di Ibrahimovic, il Milan ha rivendicato di non aver scelto un manager, ma un allenatore di campo, con compiti distinti da quelli dello staff dirigenziale. La formula si rivelerà ottimale?

Nel frattempo, il club sta valutando le operazioni da compiere sul mercato. Tra gli obiettivi principali, un centravanti e un centrocampista, anche se non si sbloccano le varie piste accostate ai rossoneri. Davanti, il prescelto sarebbe Zirkzee, ma la trattativa è ancora piuttosto spinosa. In mezzo al campo, piace Fofana, ipotesi da seguire ma non dalla realizzazione immediata.

E’ un Milan che d’altro canto ha già perso diversi protagonisti, la cui era si è esaurita con la fine del ciclo Pioli. Altri addii ci saranno e per uno di questi sembra essere proprio questione di giorni.

Origi, che flop: la rescissione del contratto è l’unica strada

Il Milan accoglie il ritorno alla base di Divock Origi, ma l’attaccante belga non rientra nei piani del Diavolo. Il classe 1995 non ha avuto fortuna al Nottingham Forrest e non è stato riscattato e ora serve trovargli una destinazione.

In Inghilterra, appena 22 presenze totali con una sola rete, per di più con tanti ingressi a gara in corso e poche maglie da titolare. Proseguendo di fatto nel trend negativo mostrato a Milano nel 2022/2023, quando era sceso in campo 36 volte, realizzando appena due gol.

Per lui, con il Milan c’è ancora un contratto fino al 2026, ma la sensazione è che entrambe le parti valuteranno la rescissione consensuale. A quel punto, il giocatore sarà libero di guardarsi intorno e trovare una sistemazione, con una nuova squadra che non dovrà accollarsi costi di cartellino. Ci sarebbero, in particolare, club del campionato turco a essere interessati.