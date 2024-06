@ML – Il Milan spinge per Fofana, è in cima alla lista: la situazione

Le ultime sul possibile colpo a centrocampo, rappresentato da Fofana. Ecco cosa sta succedendo: il giocatore può essere il primo affare

Pochi giorni e il calciomercato avrà ufficialmente inizio. Dal primo luglio il Milan è pronto così a muoversi concretamente per mettere a segno i primi colpi. Le attenzioni chiaramente sono rivolte principalmente sull’attaccante. Acquistare colui che raccoglierà l’eredità di Olivier Giroud è certamente una priorità e in cima alla lista della spesa continua ad esserci Joshua Zirkzee.

La trattativa per portare l’olandese a Milano, però, come è ampiamente noto, si è arenata sulle commissioni. Lo scoglio rappresentato da una somma sui 12-15 milioni da destinare alle tasche dell’entourage del giocatore è fin qui insuperabile, nonostante il Milan abbia raggiunto un accordo con il bolognese e sia disposto a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Sullo sfondo resta lo spauracchio dell’ennesima beffa. Uno spauracchio rappresentato dal Manchester United, che sta trattando con Kia. Al momento non si registrano passi concreti, ma questo continuo flirtare non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan.

Calciomercato Milan, assalto a Fofana: il Diavolo è un po’ più frances

Il Milan non è chiaramente fossilizzato solo sul centravanti, ma sta vagliando altre piste per rafforzare altri reparti e queste ultime ore si sta particolarmente scaldando l’ipotesi Youssouf Fofana. Il francese del Monaco, che ha una valutazione da 20-25 milioni di euro, è in cima alla lista dei desideri del Milan per la mediana e le prossime ore potrebbero essere davvero quelle dell’assalto decisivo.

Il giocatore vuole il club rossonero e le ultime scelte della Juventus hanno di fatto lasciato strada spianata a Moncada, Furlani e Ibrahimovic, che sperano di chiudere per qualcosa meno. I bianconeri, infatti, hanno deciso di affondare per Thuram, abbandonando la pista che avrebbe portato al Principato. Sul calciatore si registra l’interessamento anche del Psg e di altri club inglesi, ma nulla di concreto. Il Diavolo sta lavorando su Fofana da settimane ed è arrivato il momento per far decollare la trattativa.

Restano sullo sfondo altri profili, come può essere quello di Amrabat o Hojbjerg, che potrebbero tornare di moda al termine del mercato. Non va sottovalutata, inoltre, l’idea Wieffer, che continua a piacere parecchio. Bisogna prestare estremamente attenzione, inoltre, ad Adrien Rabiot, che al Milan considerano un colpo possibile. I contatti tra i dirigenti rossoneri e il suo entourage ci sono stati e dal primo luglio si proverà a fare un tentativo concreto per metterlo sotto contratto. Il Milan, dunque, può davvero cambiare volto in mediana, diventando un po’ più francese.