@ML – Leao e l’ipotesi Arabia Saudita, tutti i retroscena

Dopo i rumors sul possibile trasferimento di Rafa nella Saudi Pro League, il giornalista portoghese Cadima ha fatto chiarezza.

Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa si è esposto: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao rimarranno al Milan nella prossima stagione. Una presa di posizione importante, anche se poi durante una sessione di calciomercato possono succedere tante cose e non è detto che i piani iniziali si concretizzino. Dipende molto dalle offerte e dalla volontà dei giocatori stessi.

A differenza di Maignan ed Hernandez, in scadenza a giugno 2026, il portoghese si è legato al club fino a giugno 2028 con il rinnovo firmato poco più di un anno fa. La sua è una situazione più facile da gestire. Inoltre, nel contratto è presente pure una clausola di risoluzione da 175 milioni di euro. Se una società vuole provare a comprare il cartellino deve pagare quella cifra o almeno avvicinarsi a essa.

La Saudi Pro League chiama Rafa Leao

Ad oggi, nessuna big europea si è fatta avanti concretamente per il numero del Milan. Si è parlato solo di un interesse da parte di una società della Saudi Pro League, ovvero l’Al Hilal. Si tratta di una delle squadre del massimo campionato dell’Arabia Saudita che è di proprietà del fondo sovrano PIF, in passato accostato anche al Diavolo come possibile azionista di minoranza. Le risorse economiche per imbastire l’operazione non mancano.

Pedro Cadima, giornalista del quotidiano portoghese O Jogo, ha parlato a MilanLive.it di questo tema: “Su O Jogo ho scritto per la prima volta di questa offerta che sarebbe arrivata dall’Arabia Saudita e dall’Al Hilal, per via della fortissima volontà del suo ex allenatore Jorge Jesus. Per il tecnico, che ne ha parlato con il club, sarebbe il grande investimento da fare per la nuova stagione e in vista del Mondiale per Club. Si tratta naturalmente di un passo ambizioso da parte dei sauditi, è una questione che dipende dallo sforzo finanziario che faranno. Penso che il Milan non avrà voglia di trattare il giocatore e solo se arriverà o si avvicinerà alla clausola potrà prenderla in considerazione. Quello che ho sentito è che il giocatore e suo padre avrebbero ascoltato la proposta. Anche se Rafael, lasciando il Milan, era più aperto alle offerte provenienti dall’Europa“.

Jorge Jesus vuole Leao all’Al Hilal e ne ha parlato con la dirigenza del club saudita, che ha poi attivato i contatti per cercare di accontentare il suo allenatore. La Saudi Pro League non è la destinazione sognata dal calciatore, che in caso di futuro addio al Milan preferirebbe uno dei campionati top d’Europa. Vedremo se ci saranno colpi di scena. Ad oggi, la sensazione è che Rafa continuerà a vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione.