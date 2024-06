Addio ad un passo, affare possibile: il Milan la risolve così

Un attaccante conferma che può lasciare la sua attuale squadra: Moncada e Furlani potrebbero farsi avanti per portarlo a Milanello.

I tifosi del Milan si aspettano un grande colpo per il ruolo di centravanti e ancora non è chiaro chi possa arrivare. A un certo punto sembrava che Joshua Zirkzee fosse davvero a un passo, poi la trattativa è entrata in una fase di stallo a causa delle commissioni richieste da Kia Joorabchian.

L’affare non è ancora naufragato, però in questo momento stanno circolando con insistenza nomi alternativi a quelli dell’olandese. Negli ultimi giorni viene citato con “insistenza” Romelu Lukaku, che il Chelsea vorrebbe cedere a titolo definitivo e che il club rossonero prenderebbe solo in prestito. Operazione difficile, forse concretizzabile ad agosto se il belga non sarà stato venduto prima. Altro nome emerso è quello di Tammy Abraham, che la Roma è disposta a vendere per circa 25 milioni di euro. Sullo sfondo anche le “candidature” di Artem Dovbyk del Girona e di altri attaccanti.

Milan, possibile ritorno di fiamma per un attaccante

In chiave Milan non se n’è parlato finora, ma un’ipotesi che potrebbe assumere consistenza è quella legata all’acquisto di Alvaro Morata. Lo spagnolo classe 1992 potrebbe lasciare l’Atletico Madrid, dove nell’ultima stagione ha totalizzato 21 gol e 5 assist in 48 presenze.

Il giocatore ha parlato al El Chiringuito e si è così espresso sul suo futuro: “Non so ancora se rimarrò all’Atletico. Ho ricevuto messaggi da tantissime persone del club in questi giorni, ma non da Simeone. Lo conosco molto bene, se non avesse contato su di me mi avrebbe chiamato per dirmelo“.

Morata non ha certezze in questo momento, probabilmente penserà più concretamente al futuro dopo l’Europeo. Adesso è concentrato sul suo impegno con la Spagna e ha l’obiettivo di vincere il torneo, nel quale è andato in gol nella prima partita vinta 3-0 contro la Croazia. È stato schierato titolare anche nel match vinto contro l’Italia, mentre nell’ultimo contro l’Albania è subentrato negli ultimi 20 minuti. La sua esperienza e le sue qualità sono ritenute importantissime dal commissario tecnico Luis de la Fuente.

Da capire se Diego Simeone voglia trattenerlo all’Atletico Madrid, continuando a dargli un ruolo di primo piano, o se preferisca un nuovo bomber per la sua squadra. Il contratto di Morata scade a giugno 2026 e prevede anche una clausola di risoluzione da 12 milioni di euro, un prezzo abbordabilissimo. Il problema di una eventuale trattativa può essere lo stipendio, visto che l’attaccante oggi percepisce circa 6,5 milioni netti annui. Per tornare in Italia, dove ha già giocato nella Juventus e che è anche patria della moglie Alice Campello, dovrebbe sicuramente accettare una riduzione. Vedremo se il Milan si farà avanti, aveva pensato a lui già in passato.