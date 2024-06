Affare a sorpresa, è Lapadula il colpo in attacco

Il riscatto è ancora possibile per Gianluca Lapadula, seguitissimo in Italia e prossimo ad iniziare la sua nuova avventura.

Obiettivo rilancio per Gianluca Lapadula che non ha vissute le stagioni più fortunate della sua carriera in questi ultimi anni. Al momento il centravanti classe 1990 è impegnato negli USA dove sta disputando la Copa America con il suo Perù, una volta tornato potrebbero non tornare al Cagliari ma accasarsi direttamente al suo nuovo club.

In Italia c’è chi è pronto a fare sul serio per Lapadula che, stando al contratto, sarà legato agli isolani fino al 2025. La parentesi rossoblù, iniziata lo scorso anno e destinato a terminare in questa sessione di calciomercato, non è stata fortunatissima per il bomber torinese che è ora a caccia di una nuova sistemazione. Dopo la bella annata in Serie B, l’attaccante del Cagliari non è riuscito a ripetersi nella massima divisione.

Soli 4 goal in tutta la stagione per lui che sta dunque faticando a trovare la sua vera dimensione. Un’altra chance sembra però pronta a bussare alle porte della punta peruviana che potrebbe vestire bianconero già nelle prossime settimane: il club è pronto a chiudere il colpo.

Calciomercato, vogliono Lapadula: i bianconeri fanno sul serio

A parlare del futuro del talentuoso mancino ci ha pensato Tuttosport che ha rivelato il forte interessamento da parte del Cesena. La società bianconera è stata tra quelle che ha maggiormente stupito durante la scorsa stagione e che ancora oggi continua ad avere fame di successi. I 96 punti totalizzati l’hanno scorso non sembrano aver saziato i romagnoli che con Lapadula sono pronti a fare un ulteriore salto in avanti.

La prossima stagione sarà quella del ritorno in Serie B per il Cesena che manca dal massimo campionato dall’ormai lontano 2017. Dopo 17 anni la formazione attualmente guidata da Michele Mignani è pronta a riabbracciare la serie cadetta. Non sarà però una stagione di transizione per il club che, come detto, ha ancora voglia di stupire e fare bene.

Per questo il primo tassello per la ripartenza è quello di Lapadula. Attaccante che ha forse un po’ deluso in Serie A ma che è risultato determinante nelle serie minori. Proprio un anno fa di questi tempi il Cagliari veniva promosso e lo faceva anche grazie ai goal del suo bomber: ben 21 l’anno del ritorno in A. L’affare può andare in porto per meno di 2 milioni di euro.