Cessione bloccata, resta al Milan: decisione a sorpresa

Un nuovo cambiamento nelle strategie di mercato del Milan. No alla cessione, resta dov’è: la decisione spiazza i tifosi rossoneri

Di novità il nuovo Milan targato Paulo Fonseca ne presenterà tante anche se la dirigenza rossonera non ha ancora spinto a dovere il piede sull’acceleratore, nell’attuale sessione di calciomercato. Un’estate che si prospetta essere bollente, con il mese di luglio foriero di diversi cambiamenti.

Al termine dell’Europeo sarà chiaro, in primis, il nome di chi occuperà il ruolo di centravanti titolare del ‘Diavolo’ dopo la dolorosa partenza di Olivier Giroud. La trattativa per Joshua Zirkzee, gioiello del Bologna che con le sue giocate ha incantato mezza Europa, è in stand-by. Nel frattempo l’inserimento del Manchester United non rende le cose facili a Moncada e Furlani, ‘bloccati’ dalle spaventose richieste di Kia Joorabchian riguardo alle commissioni per la firma del centravanti olandese. Il Milan nel frattempo non si lascia cogliere impreparato e sta comunque sondando il terreno per alcune alternative nel caso la trattativa dovesse sfumare definitivamente.

Allo stesso modo la ricerca di un nuovo centrale difensivo, di caratura internazionale e che possa senza troppi problemi adattarsi al fianco di Tomori, va avanti. La partenza di Simon Kjaer, pure lui come Giroud a parametro zero, mette fretta ai dirigenti rossoneri per chiudere il prima possibile per il rinforzo arretrato. In tal senso sono in arrivo novità decisamente sorprendenti: al centro di tutto una cessione che pareva scontata e che invece, adesso, è saltata definitivamente.

Dietrofront Milan: salta la cessione

Rimarrà al Milan anche nella prossima stagione, ormai la scelta è stata fatta. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha deciso di puntare ancora sul gioiello: niente addio, è tutto definito. Oltre a quelle di Olivier Giroud e Simon Kjaer, sembrava ormai certa in casa Milan un’altra partenza.

E invece no, l’addio pare essere saltato ufficialmente. Una decisione che ha spiazzato tutti e che darà modo a Paulo Fonseca di sfruttare il gioiello nella sua prima stagione in rossonero. Si parla di Jan-Carlo Simic, talentuoso centrale serbo classe che il ‘Diavolo’ due anni fa strappò allo Stoccarda Under 19 per appena 1 milione di euro. Seppur impiegato col contagocce da Pioli nella sua ultima stagione al Milan, il giovane talento ha comunque accumulato 4 presenze con 1 rete e 143′ in Serie A. Un prospetto importante che pareva in rampa di lancio per dire addio ai colori rossoneri già nelle prossime settimane. Non sarà così.

I piani della dirigenza di Via Aldo Rossi per Simic sono cambiati del tutto. Il giovane difensore, che all’occorrenza può venire schierato anche nel ruolo di terzino destro, rimarrà in rossonero e farà la spola tra l’Under 23 rossonera e la prima squadra allenata da Fonseca. Un percorso di crescita che continuerà come accaduto negli ultimi due anni. Il club meneghino sta già studiando l’offerta per rinnovare il contratto di Simic che, al momento, è in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.