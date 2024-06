Che serata per Sinner, beccato proprio con loro

Jannik Sinner sulla cresta dell’onda, beccato addirittura con loro in una serata che ricorderà per tutta la vita: tifosi a bocca aperta

Il tennista azzurro si sta preparando per il torneo di Wimbledon e ha già cercato di alzare il livello degli allenamenti dopo la vittoria ad Halle. Nel frattempo anche fuori dal campo le cose sembrano procedere alla grande.

Tempo di pensare in grande per Jannik Sinner che sta dimostrando di aver trovato un’ottima confidenza anche sull’erba. Il tennista azzurro si è disimpegnato alla grande nel torneo di Halle, andando a vincere la finale contro il polacco Hurkacz. Un crescendo di condizione che fa ben sperare in vista di Wimbledon, il torneo decisamente più famoso e importante dell’intero circuito. Il tabellone in cui è stato sorteggiato il numero uno del mondo non è semplicissimo e lo potrebbe vedere opposto prima a Berrettini, poi a Medvedev, prima di trovare Alcaraz in semifinale ed eventualmente Djokovic in finale.

Uno come Jannik non è però preoccupato da ostacoli in campo così come nella vita, in grado sempre di trovare il lato positivo delle cose e andare verso la giusta direzione. Il rapporto con la splendida tennista russa Anna Kalinskaja sembra averlo aiutato ancora di più in tal senso, rendendolo praticamente imperturbabile.

Sinner ormai è a tutti gli effetti una stella dello sport mondiale, vista anche l’esposizione mediatica che il tennis ha assunto negli ultimi anni e la pulizia del suo personaggio. Ecco quindi che trovarsi di fronte ad altre stelle di primaria grandezza sta diventando una bella abitudine.

Sinner, prima di Wimbledon un po’ di svago: super serata con Ryan Gosling e altri attori

Cosa ci sanno un tennista affermato e alcuni attori super cool di Hollywood ad uno stesso evento? Bella domanda, ma è semplicemente quanto successo a Jannik Sinner prima di Wimbledon, in una bella serata a Londra. In una piccola pausa prima dell’inizio del torneo, il nostro portacolori si è ritrovato al fianco di Ryan Gosling e Salma Hayek, ad una cena di gala offerta da Gucci.

Le star si sono incontrate al Mount St. Restaurant di Mayfair, locale di Londra dove sono esposte opere d’arte di ogni genere e dove il direttore artistico della maison Sabato De Sarno, ospita sempre vip di primaria grandezza. Oltre all’attore di Barbie e alla famosissima star c’erano anche l’attore britannico Joe Alwyn e la new entry della serie Bridgerton Hannah Dodd. Sinner era perfettamente a suo agio, come sempre e sembra essersi divertito molto, in buna compagnia.