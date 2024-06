Folle ritorno al Milan, colpo a zero inaspettato

Un noto giornalista ha consigliato alla dirigenza di riprendere un giocatore che abbiamo già visto in rossonero per un po’ di anni: operazione improbabile.

Con l’inizio della sessione estiva del calciomercato i tifosi del Milan si aspettano degli acquisti importanti, hanno voglia di tornare a vincere trofei e sperano di non rimanere delusi. Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che c’è un progetto vincente, servono i fatti adesso.

La squadra rossonera è arrivata seconda nell’ultima Serie A, ma è stata troppo netta la differenza con l’Inter. Servono rinforzi importanti, il club può permettersi di fare dei buoni investimenti grazie a un bilancio in ottime condizioni. Chiaramente, verrà fatto ricorso anche ad alcune occasioni a basso costo, magari anche in prestito o a parametro zero. Ci sono diversi profili che possono tornare utili a Paulo Fonseca senza la necessità di spendere troppi soldi.

Pellegatti suggerisce un “grande ex” al Milan

Tra i giocatori a parametro zero che vengono accostati con insistenza al Diavolo c’è Adrien Rabiot, che non ha rinnovato con la Juventus. Ma tra stipendio e commissioni l’affare rischia di essere abbastanza oneroso, ancora non sono del tutte chiare le richieste della madre-agente Veronique.

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, sul suo canale YouTube ha suggerito un parametro zero a sorpresa: “Lancio questa mia idea forse un po’ romantica e forse un po’ vecchia. Per completare la rosa io punterei su un giocatore italiano, ancora valido, che in questo momento è libero, che conosce il milanismo, che sarebbe accolto da un grande applauso. Se ad esempio dovessimo perdere Pobega, che è richiesto, io farei un pensiero a Jack Bonaventura. Me lo riporterei a casa con un contratto di un anno o due. Tornerebbe con entusiasmo, chiedere un ingaggio consono alla sua età e alle sue possibilità. In una stagione lunga e con mille impegni prenderei uno come lui“.

Giacomo Bonaventura ha giocato al Milan tra il 2014 e il 2020: un totale di 35 gol e 30 assist in 184 presenze. Poi si è trasferito alla Fiorentina, con la quale ha giocato fino all’ultima stagione. Dopo 22 gol e 22 assist in 162 partite non c’è stato il rinnovo del contratto, adesso il quasi 35enne centrocampista è libero di trasferirsi a parametro zero in un’altra squadra. Difficile immaginare un suo ritorno a Milanello. Non farà comunque fatica a trovare una sistemazione. Può interessare a diverse società della Serie A oppure provare la prima esperienza all’estero della sua carriera.