Può lasciare il Milan già fra un anno: prezzo stabilito

Il calciatore arrivato da poco al Milan potrebbe già fare le valigie: il prezzo è fissato. Può esser il club più titolato al mondo a strapparlo al Diavolo

Ieri è arrivato il comunicato ufficiale, che ha spazzato via ogni dubbio. Un comunicato ufficiale che certifica che il Milan sta lavorando per il presente e per il futuro, riuscendo ad assicurarsi un calciatore che piace davvero a tutti. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic hanno deciso di puntare sul difensore, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per il 2029. La firma lo porterà a giocare inizialmente per il Milan Futuro, ma Paulo Fonseca potrà ‘soffiarlo’ a Daniele Bonera quando lo riterrà più opportuno.

l‘Under 23 e la prima squadra, che si ritroveranno a Milanello a condividere i campi di Carnago, a partire dall’otto luglio, lavoreranno in sinergia, permettendo ai giovani che hanno fatto la differenza nel corso dell’ultima avventura con la Primavera di Ignazio Abate di mettersi in mostra in Serie C per poi magari approdare nel massimo campionato. Le attenzioni saranno chiaramente puntate su Francesco Camarda. E’ il giovane classe 2008 il fiore all’occhiello del Diavolo giovanile. Confrontarsi con difensore esperti della Lega Pro sarà un grande banco di prova per capire se è davvero pronto per il massimo campionato. E’ evidente, però, come sottolineato da Zlatan Ibrahimovic, che fisicamente non appare ancora idoneo per la Serie A.

Milan, Jimenez osservato del Real Madrid: così può tornare in Spagna

Servirà dunque del tempo per Francesco Camarda, ma ci sono molti suoi compagni che sono pronti a spiccare il volo come Kevin Zeroli, ma anche lo stesso Jan-Carlo Simic, che hanno già conosciuto la prima squadra. Un altro elemento, che forse più di tanti altri, è destinato a giocare tanto con Paulo Fonseca, è Jimenez.

Il terzino spagnolo, come è noto, è stato ufficialmente riscattato dal Milan. Con il Diavolo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per il 2029. Nelle casse del Real Madrid, invece, è finita una cifra attorno ai cinque milioni di euro. Una cifra importante per un elemento che non ha certamente giocato in pianta stabile in prima squadra. Jimenez in rossonero è un colpo importante: d’altronde il Diavolo è riuscito a strappare il giocatore al Real Madrid, ma in Spagna continuano a pensare che il terzino, capace di giocare sia a sinistra che a destra, possa davvero esplodere. I Blancos così continueranno ad osservarlo e se vorranno riportarlo alla base dovranno sborsare tra i 9 e i 12 milioni di euro.