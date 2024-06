Torna in Italia e tradisce l’Inter, affare clamoroso

Il calciomercato è fatto anche di opportunità e l’ultima potrebbe essere davvero clamorosa. Così l’Inter è davvero tradita dal giocatore

Tante idee in queste prime settimane di calciomercato, ma il Milan non ha ancora piazzato il primo colpo ufficialmente. I prossimi giorni, inevitabilmente, dovranno essere quelli della svolta. Oggi il rischio è di presentarsi al raduno in programma il prossimo 8 luglio senza alcun acquisto. Un rischio davvero concreto che agita il popolo rossonero, che sperava di poter gioire dopo l’annuncio di Paulo Fonseca, che non ha certo soddisfatto l’ambiente. Le attenzioni principali sono ancora rivolte al centravanti, che deve raccoglierà l’eredità di Olivier Giroud, con il nome di Joshua Zirkzee che rimanda in cima alla lista dei desideri del Diavolo, ma attenzione chiaramente agli altri ruoli.

Nelle ultime ore il Milan si sta muovendo tanto per il centrocampista, un’altra priorità per Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Serve un calciatore abile a legare i reparti, con caratteristiche difensive. Anche in questo caso c’è un profilo balzato in pole ed è quello di Youssouf Fofana del Monaco. Non sono chiaramente esclusi altri giocatori, ma a breve capire le reali intenzioni del Diavolo, anche per quanto riguarda il reparto difensivo, dove i dubbi continuano ad essere parecchi.

Calciomercato Milan, suggestione Skriniar: l’ex Inter nel mirino

Negli ultimi giorni si è parlato tanto dell’interessamento da parte del Newcastle per Malick Thiaw: dal primo luglio – senza più pensare ai paletti del Fair Play Finanziario – i Magpies possono concretizzare l’assalto al giocatore. Un’offerta da 30/35 milioni di euro potrebbe bastare per ottenere il via libera da parte del Diavolo. E’ evidente dunque che il Milan dovrà muoversi anche in entrata per rafforzare il reparto centrale. Oggi non c’è un vero e proprio profilo che appare davanti agli altri.

A gennaio il nome caldo era sicuramente quello di Alessandro Buongiorno, oggi un po’ sparito dai radar per via delle alte richieste del Torino. In inverno erano 50 i milioni che Urbano Cairo voleva per lasciare andare il giocatore, ma adesso può fare le valigie per qualcosa meno. C’è il Napoli di Antonio Conte in pole position, ma il mercato è fluido e le cose cambiano in fretta. Attenzione, però ad un profilo giovane come Diogo Leite, che l’Union Berlin può lasciare andare per una quindicina di milioni di euro. Insieme ad un giocatore giovane, però, potrebbe arrivare anche un elemento di esperienza, magari con la formula del prestito e un’idea davvero interessante può portare a Milan Skriniar. L’ex Inter, cercato anche dal Napoli, può infatti dire addio al Psg, che ha voglia di puntare su altri giocatori.