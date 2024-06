Ufficiale: doppio addio a zero, occasione per il Milan

Un club ha annunciato due partenze per mancato rinnovo del contratto: il Milan potrebbe approfittarne in estate.

Da lunedì 1° luglio inizia ufficialmente la sessione estiva del calciomercato e i tifosi rossoneri sono in attesa di colpi per rinforzare la squadra. Considerando l’ottimo stato dei conti del bilancio, c’è un buon margine di investimento e inevitabilmente le aspettative sono di quelle importanti. Nessuna spesa da big europea, ma il Milan non è costretto a vendere per poter comprare.

La dirigenza sta valutando tanti profili per migliorare l’organico che verrà consegnato al nuovo allenatore Paulo Fonseca. Ovviamente, non mancano alcune idee a basso costo e anche le occasioni a “parametro zero”. In quest’ultimo caso rientra, ad esempio Adrien Rabiot: oggi scade il suo contratto con la Juventus e può firmare con chi vuole. Non è semplice, perché tra stipendio e commissioni l’operazione può essere non low cost. Dei contatti sono stati avviati, anche se la Juve spera ancora nel rinnovo e il giocatore sembra voler attendere la fine dell’Europeo per decidere il suo futuro.

Milan, affari a zero dalla Spagna

Ci sono anche altri giocatori nella stessa situazione di Rabiot e che il Milan sta valutando o può valutare. Nelle scorse ore dalla Spagna è arrivato un annuncio che riguarda due nomi già accostati ai rossoneri e che potrebbero tornare di moda.

Infatti, l’Atletico Madrid ha ufficializzato le partenze di Mario Hermoso e Memphis Depay. Nessuno dei due ha rinnovato con i Colchoneros, quindi saranno liberi di accasarsi in una nuova squadra senza che debba essere versato un euro per l’acquisto del cartellino. Ma come già detto tante volte, “parametro zero” significa versare commissioni che possono essere abbastanza onerose per assicurarsi dei giocatori.

Hermoso è un difensore centrale di 28 anni che per esperienza e caratteristiche potrebbe fare comodo al Milan. È anche mancino, aspetto che la dirigenza ritiene importante. Da settimane è il Napoli ad essere in pole position, anche se finora non ha trovato l’accordo totale. Il club rossonero non si è mai davvero inserito sullo spagnolo, però cambiamenti di scenario non vanno mai esclusi.

Depay è un altro giocatore che potrebbe essere una buona risorsa per Fonseca. Anche a lui l’esperienza non manca. È un attaccante che sa giocare sia da prima sia da seconda punta o anche da esterno offensivo. Possiede notevoli qualità tecniche e sa anche dare un buon contributo in zona gol. Da capire quali siano le richieste economiche e si si possano eventualmente sposare con la linea della società rossonera.