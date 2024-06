Verso la conferma: resta al Milan e si prende la titolarità

Sono tanti i profili che rischiano di fare la valigie, ma c’è chi è pronto a rilanciarsi con Paulo Fonseca in panchina. Per lui un ruolo sempre più centrale

Sarà un mercato caldo quello che avrà inizio nella giornata di domani. Il Milan è pronto a mettere a segno i propri colpi prioritari, come il centravanti, il difensore, il centrocampista e il terzino destro, ma l’estate dovrebbe portare tanti altri cambiamenti. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono così pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno e a valutare le offerte per i propri giocatori.

Il Diavolo ha di fatto dichiarato incedibili Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafa Leao, ma appare disposto ad ascoltare proposte per altri elementi. In queste ore sta prendendo sempre più piede la possibilità che a lasciare il Milan, oltre ai tanti esuberi, siano Malick Thiaw e Ismael Bennacer. Potrebbe così essere il Petrodollaro arabo a finanziare il mercato rossonero: sullo sfondo per il difensore c’è, infatti, il Newcastle pronto a mettere sul piatto un’offerta da 30/35 milioni di euro . Il centrocampista algerino potrebbe, invece, trasferirsi proprio in Arabia Saudita. E’ un mondo che lo affascina e un’offerta da 40/50 milioni di euro, non verrebbe certamente ignorata dal Diavolo.

Calciomercato Milan, il punto su Adli: l’addio di Benancer cambia le carte

In questi giorni le attenzioni sono dunque poste soprattuto sul reparto mediano, dove il Milan è chiamato a muoversi per acquistare un giocatore con caratteristiche difensive, come Fofana del Monaco. Ma gli acquisti, a questo punto, potrebbero essere più di uno.

La situazione a centrocampo è in continua evoluzione e va monitorata con estrema attenzione. A parte Tiijani Reijnders, infatti, nessuno è considerato davvero incedibile. Si ripartirà chiaramente anche da Ruben Loftus-Cheek, ma per gli altri verranno valutate le offerte che arriveranno. Attenzione, dunque, anche alla posizione di Yacine Adli: il francese ha dimostrato di essere una pedina importante all’interno dello spogliatoio, ma in campo il Diavolo si aspettava un salto di qualità che non è ancora arrivato. Se dovesse presentarsi qualcuno con una proposta irrinunciabile farebbe le valigie, ma la sua voglia di Milan potrebbe fare davvero la differenza. Così è molto probabile che l’ex Bordeaux si ritagli un ruolo importante all’interno della rosa. La speranza è che con Paulo Fonseca tutto il talento di Yacine Adli possa finalmente emergere