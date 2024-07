È ufficialmente svincolato: dalla Spagna al Milan, un gradito ritorno

Il club rossonero potrebbe puntare su un giocatore che ha già giocato in Italia e che può essere tesserato a parametro zero.

La sessione estiva del calciomercato è ufficialmente iniziata e c’è grande attesa di vedere quali saranno i nuovi acquisti del Milan. Sono necessari alcuni colpi importanti, prendendo calciatori che saranno titolari, ma ce ne saranno anche altri più di contorno per completare la squadra.

Se Theo Hernandez dovesse rimanere, sarà importante avere un vice affidabile che lo possa sostituire in caso di necessità. Fodé Ballo-Touré, che rientrerà dal fallimentare prestito dal Fulham, sarà venduto e l’idea è quella di prendere un nuovo terzino sinistro. Non sarà Juan Miranda, che mesi addietro era stato accostato al Diavolo e poi l’affare non si è concretizzato: lo spagnolo è andato a parametro zero al Bologna.

Milan, un ex Serie A per la fascia sinistra

Ma c’è un altro spagnolo che potrebbe essere utile al Milan e che può essere tesserato a parametro zero: Marcos Alonso. Il madrileno, che compirà 34 anni a dicembre, non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Barcellona e oggi è libero di firmare per un’altra squadra. I blaugrana hanno ufficializzato il suo addio.

Alonso ha già giocato in Serie A, con la Fiorentina, tra il 2013 e il 2016: 84 presenze, 5 gol e 7 assist. Il suo buon rendimento spinse il Chelsea a fare un investimento da circa 25 milioni di euro per portarlo a Londra. I viola fecero un’ottima plusvalenza, visto che il giocatore era arrivato a zero. Con i Blues ha collezionato 212 presenze, 29 gol e 20 assist, ma anche 5 trofei: una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, una Champions League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club.

Nel 2022 il trasferimento al Barcellona, con il quale ha conquistato una Liga e una Supercoppa Spagnola. Ha giocato tanto nella prima stagione (37 presenze e 3 gol), mentre nell’ultima è finito ai margini della squadra allenata da Xavi: solo 8 presenze. Ha anche avuto un infortunio alla schiena che lo ha condizionato e che lo ha tenuto fuori da dicembre a metà marzo.

Non è più giovanissimo, però Alonso potrebbe essere una buona riserva di esperienza. Conosce già la Serie A e ha giocato in due squadre europee molto importanti. Alle giuste condizioni economiche potrebbe essere un buon affare. Ci sono stati rumors sulla possibilità che si trasferisca all’Atletico Madrid, rimanendo così in Spagna. Vedremo se sarà così e se il suo futuro sarà altrove. Il Milan ci penserà?