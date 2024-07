Inizia il calciomercato: Milan, pronto il doppio annuncio

Inizia ufficialmente il calciomercato: il Milan è pronto a mettere a segno i primi colpi. Dall’attaccante ai centrocampisti, ecco le mosse del Diavolo

E’ partito il conto alla rovescia. La nuova stagione per il Milan di Paulo Fonseca avrà inizio fra sette giorni, il prossimo 8 luglio. Sarà un inizio in salita, come è normale che sia, per via dei nazionali che non saranno presenti a Milanello. Il tecnico portoghese lavorerà con tanti giovani al fianco del Milan Futuro di Daniele Bonera. L’unica novità rischia dunque di essere davvero l’ex Lille.

Ad oggi il Diavolo, infatti, non ha messo a segno alcun colpo e il morale è davvero sotto i piedi. Servirebbe un grande nome per rivitalizzare una piazza per nulla contenta di aver affidato la panchina che era di Stefano Pioli a Paulo Fonseca. I sostenitori rossoneri si aspettavano un profilo importante, ma ora si augurano di potersi consolare con il mercato. Dalle parti di Casa Milan, in via Aldo Rossi, assicurano che sarà un’estate calda e i tifosi alla fine saranno soddisfatto di quanto faranno Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic.

In queste ore inoltre si sta facendo sempre più strada la notizia che il Diavolo possa annunciare 1-2 colpi già in questi giorni, prima dell’inizio della stagione. Le attenzioni sono puntate soprattutto su Joshua Zirkzee, per il quale si può pagare la clausola rescissoria. Nelle prossime ore capiremo se ci sarà un’accelerata o se l’olandese prenderà davvero la strada per l’Inghilterra.

Calciomercato Milan, doppio colpo a centrocampo

Anche se l’affare dovesse andare in porto, Joshua Zirkzee non sarebbe chiaramente a Milanello, essendo impegnato con la nazionale olandese. Lo stesso discorso vale per gli altri due nomi caldi, per il centrocampo. Stiamo chiaramente parlando di Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Entrambi, infatti, sono a disposizione di Didier Deschamps.

Il Milan, però, sta lavorando su entrambe le piste, cercando di poter mettere le mani il prima possibile sui due giocatori. Il centrocampista del Monaco è ciò che serve per ridare equilibrio ad una squadra che non ha in rosa un calciatore con le sue caratteristiche. L’ormai ex giocatore della Juventus, invece, è visto come un’opportunità da cogliere: Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic stravedono per Rabiot e ci stanno provando seriamente. I contatti con l’entourage del calciatore sono stati diversi e i tifosi si augurano che il Milan riesca ad acquistarlo. Il calciomercato estivo del Diavolo si appresta davvero a decollare.