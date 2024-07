Mazzata per Djokovic: annuncio e gelo totale

Parole che fanno male a Novak Djokovic; il campione del tennis internazionale è stato bacchettato in maniera schietta per questo motivo.

Le Olimpiadi di Parigi sono ormai alle porte. Tutti gli appassionati di sport non vedono l’ora di immergersi nelle numerose discipline e competizioni che andranno in scena tra fine luglio ed inizio agosto nella capitale francese. Tra i tornei maggiormente seguiti ed appassionanti vi sono quelli legati al tennis.

Un tempo il tennis ai giochi olimpici non era vissuto come un classico torneo del grande slam o un master 1000; ma oggi le cose sono cambiate, visto che moltissimi tennisti di alto rango puntano ad andare a medaglia, anche perché migliorerebbe il loro ranking ufficiale. Possibile dunque che a Parigi si possa assistere a duelli e sfide sulla terra rossa del Roland Garros davvero inediti.

Uno dei più attesi a Parigi sarà Novak Djokovic, uno dei tennisti in attività più forti, longevi e competitivi del circuito ATP. Il serbo vuole riscattare le prestazioni sfortunate della precedente Olimpiade, quella di Tokyo 2020, quando Nole non riuscì a portarsi a casa neanche una medaglia, nonostante fosse considerato tra i più favoriti del torneo.

Djokovic ed il gelo con la sua ex compagna di doppio misto

Proprio riguardo alle prestazioni non eccelse di Novak Djokovic a Tokyo, è intervenuta nelle scorse ore ai microfoni di Reketiranje podcast la tennista serba Nina Stojanovic. Ovvero colei che divise il campo con Nole nel 2021, per affrontare il torneo di doppio misto sotto la bandiera del paese balcanico.

Va ricordato che Djokovic in quella manifestazione perse la finale per il bronzo del singolare maschile, sconfitto dallo spagnolo Carreñ Busta, mentre decise di ritirarsi dal doppio misto per la troppa fatica, anche in questo caso prima della finalina per l’ultimo gradino del podio.

Una rinuncia che la Stojanovic non ha mai preso bene, visto che la tennista serba perse l’opportunità di andare a medaglia: “Con Nole avevamo legato particolarmente, c’era feeling sul campo. Ma poi decise per il ritiro, mi fa ridere leggere la gente che scrive che a causa mia lui era stanco nel singolare maschile. Non ho più parlato con Djokovic di quella cosa, non ho avuto l’opportunità. L’ho visto due o tre volte, ma non ho avuto l’occasione o il tempo. Spero di poterlo fare un giorno”.

La Stojanovic, oggi 27enne, è relegata in un piazzamento lontano dalla top 100 nel ranking WTA, mentre si diletta nei tornei ITF. Difficilmente avrà una nuova opportunità nel doppio alle Olimpiadi, per questo la scelta di Djokovic resta una ferita aperta.