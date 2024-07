Milan, 3 motivi per un perfetto sì: Calafiori è l’acquisto da fare

La valutazione del calciatore è alta, sui 40-50 milioni di euro, ma all’ultimo Europeo ha dimostrato che l’investimento meriterebbe di essere fatto

Avrebbe potuto vestire la maglia del Milan per poco più di cinque milioni di euro, ma la dirigenza rossonera, poi, decise di spendere quei soldi in altra maniera, permettendo al Bologna di mettere le mani su Riccardo Calafiori. Nelle mani sapienti di Thiago Motta il difensore classe 2002 è diventato così ben presto una pedina fondamentale dello scacchiere del Bologna. E’ cresciuto così tanto da attirare le attenzioni di Luciano Spalletti.

Gli Europei per la Nazionale azzurra sono stati un autentico disastro, ma le prestazioni di Calafiori sono state spesso di ottimo livello, nonostante un autogol contro la Spagna, nella fase a gironi. Contro la Svizzera non c’era per squalifica e la sua assenza si è sentita parecchio. Calafiori è certamente la sorpresa più piacevole del mondo azzurro e tutti i tifosi italiani sognano di vederlo nella propria squadra di club. Ci sta pensando seriamente la Juventus, ma i bianconeri devono fare i conti con l’interesse da parte del Liverpool, oltre che di altri club di Premier League. Si vocifera anche di un sondaggio da parte del Real Madrid a testimonianza del valore del giocatore. Per il Bologna sarà dunque davvero complicato tenerlo.

Il colpo da fare è Calafiori, ecco perché

Per la crescita esponenziale avuta, Riccardo Calafiori non può non essere considerato un rimpianto per il Milan. Ma rimediare a quanto fatto la scorsa estate è comunque possibile. D’altronde il giocatore continua ad avere le caratteristiche perfette per la retroguardia del Diavolo.

Il mancino – i rossoneri stanno sondando il mercato proprio alla ricerca di un giocatore di piede sinistro – si sposerebbe perfettamente con Fikayo Tomori e dopo i tanti problemi avuti lo scorso anno ripartire da un difensore davvero forte sarebbe il giusto segnale da dare alla piazza.

Il prezzo, come detto, è alto. Per convincere il Bologna servono 40-50 milioni di euro, ma il Milan in questa lunga e calda estate non avrà certo problemi di soldi, visti i sempre più probabili addii di Malick Thiaw e Ismael Bennacer, che dovrebbero fruttare al Milan una ottantina di milioni. Va ricordato, poi, che il Diavolo ha già incassato dall’addio di Charles De Ketelaere e andrà via sicuramente Alexis Saelemaekers, che porterà altri soldi. Soldi da reinvestire in giocatori giovani, forti e magari italiani, come Riccardo Calafiori.