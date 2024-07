@ML – Il Milan fa sul serio per Rabiot, pronta l’offerta: i dettagli

Il colpo Adrien Rabiot continua ad essere considerato possibile. Il Milan è pronto a fare sul serio con il centrocampista francese

Era difficile credere che il Milan potesse provarci davvero per Adrien Rabiot. Quando il suo nome è emerso qualche giorno fa, sembrava essere più una manovra di disturbo nei confronti della Juventus, che era tornata ad interessarsi a Joshua Zirkzee.

Col tempo, però, è stato chiaro a tutti – ve lo abbiamo raccontato su queste pagine – di come l’interesse per il centrocampista francese fosse reale. Geoffrey Moncada, d’altronde, stravede per il giocatore e Zlatan Ibrahimovic ha approvato il suo acquisto. I contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore in questi giorni sono stati così frequenti. Si è lavorato per capire la fattibilità dell’operazione. Un’operazione che darebbe al Milan un elemento di qualità e di esperienza, che è venuta meno con gli addii di Simon Kjaer e Olivier Giroud.

Calciomercato Milan, non solo la Juve: concorrenza per Rabiot

Dal primo luglio Adrien Rabiot non è più un giocatore della Juventus e il Diavolo è così pronto a provarci seriamente. Sfruttando il Decreto Crescita, il club rossonero può garantire al francese un contratto triennale a circa sette milioni di euro. Tanti soldi che spingono a pensare che qualcosa a livello salariale stia davvero cambiando.

Il Milan dunque appare intenzionato ad alzare il proprio monte-ingaggi e questo fa ben sperare in ottica rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan. Servirà comunque attendere la conclusione degli Europei per capire quale sarà la decisione finale di Adrien Rabiot, che non ha ancora scartato l’ipotesi Juventus. La proposta dei bianconeri resta, infatti, valida e sul piatto. Il giocatore si è preso del tempo e non è indifferente alla possibilità di vestire la maglia rossonera insieme ai connazionali Theo Hernandez e Mike Maignan. Siamo certi che Olivier Giroud una buona parola per il Diavolo l’avrà sicuramente spesa.

Ma Adrien Rabiot è un’occasione per tante squadre. Il centrocampista, d’altronde, non ha ancora compiuto 30 anni ed è nel pieno della sua maturità calcistica. Nei giorni scorsi il nome del francese è stato accostato anche all’Inter, ma ad oggi non sembra esserci spazio per un colpo da parte dei nerazzurri. Con Beppe Marotta, però, mai dire mai. Il Milan dovrà comunque fare attenzione soprattutto con i club di Premier League, che non hanno certo problemi a mettere sul piatto quello che chiede Rabiot. L’insidia maggiore è così rappresentata dal Liverpool.