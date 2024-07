Ritorno in vista in casa Milan: Fonseca ha dato l’ok

Paulo Fonseca ha dato l’ok al possibile ritorno dell’ex in casa Milan. La trattativa potrebbe essere definita nei prossimi giorni, le ultime

Moncada e Furlani sono al lavoro costante per regalare a Paulo Fonseca i giocatori necessari per avviare un nuovo ciclo al Milan. L’allenatore portoghese sta già iniziando a studiare al meglio quella che potrà essere la rosa, anche in base al modulo che vorrà utilizzare. In attesa di conoscere i suoi nuovi ragazzi col ritiro che inizierà tra qualche settimana, l’ex Roma sta facendo il punto della situazione sull’organico attuale e su dove intervenire.

Oltre al sostituire figure chiavi che sono andate via come Kjaer e Giroud, dovendo dunque prendere un difensore e un bomber di spessore, i riflettori sono tutti sul centrocampo, il ruolo dove c’è maggior bisogno di interventi di qualità. Loftus-Cheek e Reijnders hanno fatto benissimo al loro primo anno in rossonero e sono confermatissimi, ma dietro di loro si è aperta una voragine. Gli altri non hanno convinto ed è naturale adesso cercare nuovi innesti. Il club rossonero avrebbe individuato in un ex il possibile colpo a sorpresa del centrocampo, per un ritorno che sarebbe per certi versi clamoroso. Il profilo è stato segnalato a Fonseca che avrebbe dato il suo ok al suo arrivo. La strada è in discesa, non resta che intavolare la trattativa.

Torna al Milan, c’è l’ok del tecnico! I dettagli

Marco Brescianini è finalmente emerso nell’ultima stagione passata al Frosinone. Quasi non ci sperava più il ragazzo classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra, dove ha collezionato una presenza nella stagione 2019-20, prima di iniziare il suo lungo giro in prestito per l’Italia tra serie B e C. Proprio il Frosinone, nel corso dell’ultima estate, lo aveva acquistato a titolo definitivo dai rossoneri.

E in maglia gialloblù, grazie alla sapiente gestione e guida di Di Francesco, il centrocampista è esploso, conquistando una maglia da titolare. 36 presenze e 4 reti in campionato, un vero irrinunciabile per l’ex tecnico della Roma. La sfortunata retrocessione del club ciociaro non ha cancellato quanto di buono fatto dal giocatore e dall’intera squadra. La serie B, per chi ha dimostrato di meritare ampiamente la serie A, adesso gli sta stretta.

Probabile che il suo futuro sia ancora nel massimo campionato. Il Milan, forse pentitosi di averlo lasciare partire così presto, adesso lo rivuole. Potrebbe riprenderselo, a patto di garantire al Frosinone la cifra ritenuta giusta da Stirpe per la sua cessione. Brescianini può tornare a casa inaspettatamente.