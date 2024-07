Siamo ai saluti: addio Milan, il prezzo è stato fissato

Il Milan osserva con attenzione la situazione relativa anche al calciomercato in uscita visto che ci sono alcuni esuberi da far fuori.

Come ogni grande società di calcio, anche il Milan ha dei conti da far quadrare e per tal motivo prima di muoversi con il mercato in entrata, riuscire ad eseguire alcune cessioni può essere spesso un elemento molto prezioso per le casse di un club.

I rossoneri infatti stanno pianificando al meglio quali uscite fare nel corso di questa sessione estiva di calciomercato con la dirigenza del Diavolo che assieme al nuovo tecnico Paulo Fonseca sta disegnando la rosa per la prossima Serie A. Il nuovo allenatore portoghese e gli addetti al mercato di Casa Milan stanno infatti creando un elenco con i nomi di tutti quei giocatori che non sono giudicati indispensabili e che dovrebbero salutare la squadra per consentire di mettere a segno alcune plusvalenze preziose. Tra questi c’è un calciatore che è cresciuto nel vivaio rossonero ma che nelle ultime stagioni non ha convinto a pieno e quindi adesso per lui potrebbe esserci un addio con alcune società che paiono interessate.

Addio Milan, tris di opzioni per il rossonero

Due anni fa, quando fece ritorno in rossonero dopo una lunga serie di prestiti, molti tifosi milanisti avevano delle buone aspettative su Tommaso Pobega. Si trattava infatti del classico ritorno a casa del giovane cresciuto nel vivaio che aveva fatto bene prima in Serie B e poi in Serie A e che quindi veniva giudicato pronto per il grande salto in un top club, come per l’appunto il Milan. Tuttavia qualcosa è andato storto e i piani di crescita del centrocampista classe 1999 sono rallentati.

Pobega ora può lasciare il Milan in modo definitivo perché anche a causa di alcuni infortuni non ha dimostrato quanto sperato in rossonero. La società di via Aldo Rossi per il suo cartellino chiede 10 milioni di euro e su di lui si registrano gli apprezzamenti di Fiorentina, Como e Torino. Quest’ultima è inoltre l’ultima squadra in cui il numero 32 rossonero ha fatto bene prima del ritorno nel Diavolo.

Il Milan prelevò Pobega dalla Triestina quando era poco più che un ragazzo nel lontano 2013 e dopo ben 5 anni nel settore giovanile rossonero ha giocato in prestito con la Ternana, il Pordenone, lo Spezia e il Torino. Ora per lui sembra essere pronta una nuova avventura lontana da San Siro.