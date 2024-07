Addio al Milan con un anno di anticipo, decisione a sorpresa

Un giocatore rossonero potrebbe andarsene anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale: può comunque rimanere in Serie A.

La sessione estiva del calciomercato è ufficialmente iniziata e i tifosi del Milan attendono con impazienza le mosse in entrata e in uscita della dirigenza. Soprattutto sulla campagna acquisti c’è ci sono grandi aspettative.

Attenzione anche alle partenze, perché potrebbero esserci dei colpi di scena. Spesso sono stati citati i nomi di Mike Maignan e Theo Hernandez, avendo contratti che scadono a giugno 2026 e con trattative per i rinnovi mai decollate, però Zlatan Ibrahimovic si è esposto dicendo che resteranno. Potrebbe andare via qualcun altro. Negli ultimi giorni sono emersi rumors su Malick Thiaw e Ismael Bennacer, che interessano rispettivamente in Premier League e in Saudi Pro League.

Milan, un altro “senatore” può partire

Il Milan ha perso giocatori di grande esperienza e leadership come Simon Kjaer e Olivier Giroud, quindi sul mercato la società dovrà tenere conto di questo fattore. E stando alle ultime indiscrezioni, anche un altro calciatore esperto potrebbe lasciare Milanello.

Ci riferiamo ad Alessandro Florenzi, legato al Diavolo da un contratto fino a giugno 2025. Percepisce uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti all’anno. È arrivato nell’estate 2021 e si è subito ben integrato nel gruppo, è diventato uno dei “fedelissimi” di Stefano Pioli. Quest’ultimo sarà sostituito da Paulo Fonseca, con il quale il laterale 33enne non aveva legato molto ai tempi della Roma.

Tra l’altro, è risaputo che il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro e quindi non stupirebbe troppo la partenza di Spizzi. Invece, capitan Davide Calabria dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025. Chi partirà è Filippo Terracciano, arrivato dall’Hellas Verona a gennaio e che ha bisogno di giocare con continuità. Una cessione in prestito è la soluzione ideale per lui.

In caso di addio alla maglia rossonera, Florenzi non avrà particolari problemi a trovare una nuova sistemazione. In Serie A uno come lui può fare comodo a diverse squadre. Ci sono già stati rumors su Bologna, Fiorentina e Monza. Ovviamente, dovrebbe rivedere le sue pretese in termini di ingaggio. Altrimenti, potrebbe valutare delle opportunità all’estero. Ha già avuto delle esperienze fuori dall’Italia: nella seconda metà della stagione 2019/2020 ha giocato nel Valencia e nell’annata successiva nel Paris Saint Germain.