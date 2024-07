Bocciato da Fonseca, il suo tempo al Milan è finito

Paulo Fonseca ha già dato indicazioni al Milan su chi vorrebbe e chi no nella squadra del prossimo anno: uno è stato bocciato senza appello

Quando arriva un nuovo allenatore, di solito, ci si impegna a costruirgli una squadra che possa giocare al meglio con il modulo che il tecnico adotta, intervenendo quindi sul calciomercato per comprare giocatori che lui stesso indica come i migliori interpreti per lui.

A volte, però, capita anche che lo stesso allenatore, arrivato in una nuova società, scelga che alcuni giocatori che ha a disposizione non vadano bene per la sua filosofia. E questo è quello che è successo a Paulo Fonseca non appena è stato designato alla guida tecnica del Milan.

Il tecnico portoghese ex Roma, che ancora pare non abbia chiesto grandi investimenti alla dirigenza dei rossoneri, o per lo meno così sembra considerato che, a parte Joshua Zirkzee, il Diavolo non sta portando avanti grandi trattative, e comunque il suo nome dalle parti di Milanello circolava già prima che venisse annunciato lui come sostituto di Stefano Pioli, è andato più nella direzione di bocciare qualcuno che già faceva parte dell’organico dei rossoneri.

Fonseca boccia il giocatore: pronto a un’altra avventura in Serie A

Nello specifico, Fonseca avrebbe bocciato senza appello Fodé Ballo-Touré. Il terzino sinistro senegalese, arrivato al Milan nel 2021 dal Monaco per poco più di più di cinque milioni di euro, anche nella sua avventura in prestito al Fulham non ha brillato come ci si sarebbe aspettati.

Con la squadra londinese, tra Premier League ed Efl Cup, il 27enne nato in Francia ha giocato appena otto partite, e per quanto riguarda il campionato mai nessuna volta è partito come titolare.

Fra un anno, il suo contratto con i rossoneri scadrà, ma è molto probabile che la dirigenza decida di cederlo a titolo definitivo prima, e quindi verosimilmente in questa finestra di calciomercato che si sta per aprire. Un’idea sarebbe quella di continuare a vederlo in Serie A, magari al Como o addirittura al Monza, società in cui potrebbe anche riscattarsi grazie alla guida attenta di Alessandro Nesta.

Sicuramente, per poter rilanciare la sua carriera, mai davvero decollata se non in Ligue 1, gli servirà una ‘piccola’ con poche aspettative. Altrettanto sicuramente al Milan non avrà davvero spazi. Peccato, per lui, e per chi aveva deciso di investirci.