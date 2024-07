Esplode la bomba su Verstappen: “Stupido e scorretto”

Max Verstappen è stato uno dei protagonisti in negativo dell’ultimo weekend di Formula 1: che attacco dal diretto rivale!

Quello a Spielberg, in Austria, si prospettava una weekend di Formula 1 estremamente interessante e spettacolare. E di certo non ha deluso le attese, almeno per quanto riguarda la gara della domenica, contrassegnata da tanti sorpassi e da un episodio che ancora fa discutere: protagonisti Max Verstappen e Lando Norris, con quest’ultimo che, a margine dell’evento, non le ha mandate a dire all’olandese campione del mondo.

Cosa è successo? Dopo aver dominato le giornate di venerdì e sabato Verstappen stava conducendo la gara ed era quasi riuscito ad inanellare la sua ottava vittoria stagionale. Sennonché, nel finale, si è trovato a fare i conti un Norris letteralmente indemoniato, tanto da dar vita ad una bellissima lotta che però è terminata con un contatto tra le due vetture. Conseguenza: foratura per entrambi i piloti; ritiro per il britannico della McLaren, quinto posto per SuperMax.

Verstappen 💥 Norris Incredible scenes at the Red Bull Ring 😵#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YvD0dg2TUH — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

GP Austria, Norris non ci sta: che attacco a Verstappen! Le sue parole

Sin dagli istanti appena successivi al fattaccio è apparso evidente che le maggiori responsabilità dello scontro fossero del pilota della Red Bull, il quale si è reso protagonista di una difesa palesemente oltre il limite. Una teoria che Norris ha portato avanti con grande convinzione nel post-gara, quando chiamato a dire la sua sulla vicenda dai giornalisti di Sky Sport F1.

“Sono deluso, non so che dire“, ha esordito Lando visibilmente scuro in volto. “Ho fatto una bella gara. Mi aspettavo una battaglia corretta. Forte, ma corretta. Non è stato così. Dura da accettare“, ha poi aggiunto. E soffermandosi sull’incidente: “Verstappen si muoveva in frenata. C’è una regola. Lo ha fatto 3 volte su 3. Due volte l’ho evitato e ad un certo punto lui mi ha chiuso e mi ha rovinato la gara. Non è stata colpa mia. Io non potevo fare nulla, ci sono regole che vanno applicate. Io guido veloce, stop. Non è bastato”. Una situazione che è costata anche una penalizzazione al pilota olandese.

Norris e Verstappen sono da tempo legati da uno stretto legame di amicizia. Un legame di amicizia che adesso rischia di interrompersi bruscamente. “Dipende anche da quello che dirà lui. Se ammetterà le sue colpe di essere stato stupido e scorretto, magari lo rispetterò ancora. Altrimenti no“, ha concluso il britannico.

Insomma, scintille in corso nel paddock di Formula 1. Tutto materiale per un appuntamento da non perdere a Silverstone, dove questo fine settimana si correrà il 12esimo Gran Premio stagionale.